اتحاد الكرة يحسم موقف لاعبي الأهلي في معسكر يونيو

اتخذ هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا حاسمًا بشأن استدعاء لاعبي النادي الأهلي لمعسكر منتخب مصر المقبل، الذي يقوده المدير الفني حسام حسن، والمقرر إقامته في شهر يونيو المقبل.





يأتي هذا القرار في ظل تعارض موعد المعسكر مع استعدادات الأهلي لخوض بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دفع اتحاد الكرة إلى إعادة النظر في مسألة استدعاء لاعبي الفريق القاهري.





وكشفت مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن أبوريدة قرر إعفاء لاعبي الأهلي بالكامل من الانضمام إلى المعسكر، من أجل السماح لهم بالتركيز على تحضيراتهم لمونديال الأندية.

وأوضح المصدر أن رئيس الاتحاد أبلغ حسام حسن بضرورة العمل على تجهيز بدائل لتعويض غياب نجوم الأهلي، والاستعداد لخوض المباريات دون الاعتماد عليهم خلال هذه الفترة.



ومن المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني للمنتخب على لاعبين جدد لتعويض الغيابات، مع منح الفرصة لوجوه شابة لإثبات قدراتها خلال المعسكر.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية حسام حسن لتوسيع قاعدة الاختيارات داخل المنتخب، خاصة في ظل الاستحقاقات الدولية القادمة.



وكان معسكر منتخب مصر الأخير في مارس الماضي، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، قد شهد استدعاء ستة لاعبين من الأهلي، وهم: محمد الشناوي، رامي ربيعة، محمد هاني، أحمد نبيل “كوكا”، مصطفى شوبير، ومروان عطية.





ويأتي هذا القرار في ظل التحديات التي تواجه المنتخب، حيث يسعى حسام حسن إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المنتخب الوطني واستعدادات الأهلي، الذي يمثل مصر في البطولة العالمية. كما يهدف الجهاز الفني إلى الاستفادة من هذه الفرصة لاكتشاف لاعبين جدد يمكن الاعتماد عليهم في المستقبل، مما يعزز قوة المنتخب قبل استئناف المنافسات القارية والدولية



