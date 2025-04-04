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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

5 آلاف للغرفة 8 أيام بالتقسيط.. أسعار مصيف جامعة عين شمس 2025

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

يحرص قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس على توفير أفضل الخدمات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم، تعلن الجامعة عن فتح باب الحجز في مصيف عائلات الجامعة برأس البر.

يتميز المصيف بموقعه المتميز وشققه الفندقية المجهزة، بالإضافة إلى توفير خدمة الانتقالات بأتوبيسات سياحية فاخرة.

وذلك في الفتره من الرابع من يوليو وحتى الخامس من سبتمبر مدة الفوج: ٨ أيام - ٧ ليالٍ ويمكن الحجز بالتقسيط عن طريق سداد مبلغ 1000 جنيه لكل شقة ويمكن الحجز من خلال مقر إدارة نادي أون - مبنى المكتبة المركزية - خلف بنك مصر.

يأتي ذلك تحت الإشراف الإداري إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

تهدف الجامعة من خلال هذا المصيف إلى توفير تجربة ممتعة ومريحة لجميع المستفيدين، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد الجامعة.

https://www.asu.edu.eg/ar/8632/news/

https://www.asu.edu.eg/8632/news/

قطاع التعليم والطلاب جامعة عين شمس مصيف عائلات الجامعة برأس البر

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