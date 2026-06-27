ردًا على استهدف سفينة شحن.. انتهاء الضربات الأمريكية ضد إيران

أكد مسؤول أمريكي مطلع لوكالة أسوشييتد برس انتهاء الضربات الأمريكية على إيران ردًا على هجوم بطائرة مسيرة استهدف سفينة شحن.

ويأتي هذا التأكيد بعد نحو ساعة من إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن العملية العسكرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته نظرًا لطبيعة العملية العسكرية الجارية.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن القوات الأمريكية نفذت غارات جوية استهدفت مواقع داخل إيران، في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، وذلك رداً على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز، بحسب البيان الأمريكي.

وأوضح الجيش الأمريكي أن الضربات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى منشآت رادار ساحلية، مؤكداً أن العملية جاءت بهدف حماية حرية الملاحة وردع التهديدات التي تستهدف السفن التجارية في الممرات البحرية الدولية.