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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موعد عرض مسلسل آسر على منصة شاهد

مسلسل آسر
مسلسل آسر
قسم الفن

تبدأ منصة شاهد في عرض حلقات المسلسل المنتظر "آسر" يوم 6 أبريل الجاري وهو أحد أبرز الأعمال الدرامية المتوقع تحقيقها نجاحا كبيرا بعد انتهاء موسم رمضان 2025.

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور. 

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

شارك باسل خياط العام الماضي في بطولة مسلسل نظرة حب مع الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص.

مسلسل نظرة حب مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار دراما إجتماعية، والمسلسل من تأليف رافى وهبى وإخراج حسام على.

وشارك في المسلسل إلى جانب أبطاله كل من: "آمال سعد الدين، هبة نور، جفرا يونس، جمال العلي، سارة بركة، طيف إبراهيم، مازن عباس، بيير داغر، ميشيل حوراني، رندة كعدي، سعيد سرحان".

مسلسل آسر باسل خياط شاهد

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