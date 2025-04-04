مايكل بي جوردون يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Sinners

احتفل الممثل الشهير مايكل بي جوردون بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Sinners وسط أبطاله وصناعه في نيويورك.



ومن المقرر إقامة العرض الأوروبي الأول لفيلم “Sinners” في ساحة ليستر الشهيرة بلندن يوم 14 أبريل الجاري.



‏“Sinners” هو فيلم رعب خارق للطبيعة تدور أحداثه في جنوب الولايات المتحدة خلال ثلاثينيات القرن الماضي.



يتتبع الفيلم قصة توأمين، يقدمهما مايكل بي. جوردان، ويعودان إلى بلدتهما لمواجهة شر كبير.



يشارك في بطولة الفيلم Sinners هايلي ستاينفيلد في دور ماري، إلى جانب مجموعة من الممثلين الموهوبين.



من المقرر طرح فيلم Sinners في المملكة المتحدة يوم 16 أبريل، وفي أمريكا يوم 18 من نفس الشهر.



خلال تصوير الفيلم، واجهت هايلي ستاينفيلد تحديات بسبب استخدامها للدماء الصناعية، مما أدى إلى تهيج بشرتها الحساسة.

من المتوقع أن يحقق فيلم “Sinners” نجاحًا كبيرًا، وهو ليس التعاون الأول بين المخرج ريان كوجلر ومايكل بي جوردان، بعد أعمالهما الناجحة السابقة. مثل “Creed” و”Black Panther”.