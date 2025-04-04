بدرية طلبة: الشياطين شايفين شغلهم كويس

أثارت الفنانة بدرية طلبة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منشور لها عبر حسابها على فيسبوك.







وكتبت بدرية: "طول عمرنا عارفين أن الشياطين بتتسلسل في رمضان، لكن السنة دي كان فيه كام واحد هاربين من إخواتهم ومطلوقين علينا، لكن بقيتهم مع نهاية شهر رمضان انطلقوا علينا خالص، وشايفين شغلهم كويس".





وأضافت: "وواضح أن أجورهم عالية السيزون ده، وفيهم وجوه جديدة.. ربنا يحفظنا بقى، علشان دول شكلهم فلوس، وحيحبسوا نفسهم بنفسهم!".





يذكر أن بدرية طلبه، شاركت في آخر عمل لها، وهو مسلسل وتقابل حبيب بطولة “ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبدالله، أنوشكا، ونيكول سابا”.