تامر شلتوت ينعى زوجة نضال الشافعي

نعى الفنان تامر شلتوت هند زوجة الفنان نضال الشافعي، التي رحلت عن عالمنا أمس الخميس.





وكتب تامر شلتوت: إنا لله وإنا اليه راجعون، وفاة زوجة الفنان نضال الشافعى اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك.. اسالكم الدعاء".

ورحلت عن عالمنا زوجة الفنان نضال الشافعي، وأعلن الخبر صديقه الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

جدير بالذكر أن نضال الشافعي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل الأميرة ضل الحيطة، ودارت أحداثه في 15 حلقة، في إطار اجتماعي رومانسي، والعمل من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، إخراج شيرين عادل.