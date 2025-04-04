عقد الدكتور أحمد حسن، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اجتماعا موسعا بحضور نائب مدير الفرع ومدراء إدارات الفرع لمناقشة مستجدات العمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية التابعة للهيئة.

جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بشأن تعزيز كفاءة الأداء واستمرارية تقديم الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة عقب فترة عيد الفطر المبارك

افتتح الدكتور أحمد حسن سالم ، الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لكافة الأطقم الطبية والإدارية على جهودهم الكبيرة خلال شهر رمضان وأيام العيد، مشيدًا بحرصهم على تقديم خدمات صحية متميزة وضمان استمرارية الرعاية الصحية بكفاءة عالية.

وتضمن الاجتماع مناقشة الخطط التشغيلية التي سيتم تفعيلها مطلع الأسبوع المقبل، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، كما تم استعراض الإجراءات المتبعة لضمان استدامة تقديم الخدمات الطبية بفاعلية.

مدير رعاية بورسعيد الصحية يناقش خطط التشغيل وتطوير الأداء بعد عيد الفطر

كما أكد مدير عام الفرع ببورسعيد، أهمية دعم المنشآت الصحية بالكوادر البشرية اللازمة، والتأكد من توزيع القوى العاملة وفق الاحتياجات الفعلية لكل منشأة، لضمان تقديم الخدمات الطبية بكفاءة واستجابة سريعة لكافة الحالات الطارئة.

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لضمان الجاهزية التشغيلية الدائمة، وتحقيق أعلى معدلات رضا للمنتفعين، في إطار استراتيجية تطوير الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.