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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم| الاحتلال يغتال قيادي كبير في حماس.. القضاء يؤيد عزل رئيس كوريا الجنوبية وانتخابات مبكرة بعد 60 يوما

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي.

نائب الرئيس الأمريكي: رسوم ترامب انتقام مخفف من منافسينا

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، يوم الجمعة، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا تُعتبر إلى حد كبير "تعريفات انتقامية مخفضة".

القضاء يؤيد عزل رئيس كوريا الجنوبية.. وانتخابات مبكرة بعد 60 يوما

أيدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الجمعة، قرار عزل الرئيس يون سيوك-يول من منصبه، على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر الماضي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل البلاد.

فيتش تخفض تصنيف الصين الإئتماني بسبب مخاطر الديون

قررت وكالة فيتش خفض التصنيف الائتماني السيادي للصين وعزت ذلك إلى التوقعات باستمرار ضعف المالية العامة وارتفاع الديون بوتيرة سريعة في البلاد.

بسبب خطة ترامب.. تعليق برنامج أمريكي بشأن إنفلونزا الطيور

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعليق جهودها الرامية إلى تحسين اختبارات إنفلونزا الطيور في الحليب والأجبان وأغذية الحيوانات الأليفة، وذلك بسبب تخفيضات كبيرة في عدد موظفيها، وفقًا لما كشفته رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها وكالة "رويترز" ومصدر مطلع على الأمر.

استشهد مع ابنته وزوجته.. الاحتلال يغتال قيادي كبير في حماس بغارة صيدا| فيديو

أفادت قناة “الجديد” اللبنانية في نبأ عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف في غارة صيدا بلبنانـ مسؤول في حركة حماس حسن فرحات (أبوياسر)، مشيرةً إلى أنه استشهد مع اثنين من أفراد أسرته في الشقة المستهدفة، هما ابنه وزوجته.

من الطائرة الرئاسية.. ترامب يحسم الجدل بشأن مصير ماسك

وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، حداً للتكهنات المتزايدة حول مستقبل إيلون ماسك داخل إدارته، مؤكداً أن الملياردير المثير للجدل سيبقى "بقدر ما يريد"، لكنه سيعود في نهاية المطاف إلى أعماله الخاصة.

عواصف مدمرة وأعاصير تضرب وسط وجنوب الولايات المتحدة

ضربت عواصف وأعاصير عنيفة مناطق واسعة من وسط الولايات المتحدة وجنوبها، متسببة في مصرع سبعة أشخاص على الأقل، وإحداث أضرار مادية جسيمة في عدد من الولايات، منذ مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 119 مليار دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل بفئات 3 سنوات و10 سنوات و30 سنة، وبقيمة إجمالية 119 مليار دولار.

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