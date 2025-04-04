تحذير مهم.. ماذا سيحدث في الطقس خلال الساعات المقبلة؟

مع التغيرات التى تحدث فى درجات الحرارة، يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة أحوال الطقس؛ حيث إنه من المتوقع أن يسود غدًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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حالة الطقس اليوم الجمعة

كما أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة.

الظواهر الجوية المتوقعة

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

كما توقعت نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت إلى ارتفاع الأمواج 1.5 متر مع اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر.

حالة البحرين اليوم الجمعة

يشهد البحر الأبيض المتوسط ارتفاع في الأمواج تتراوح بين متر إلى متر ونصف، وفى البحر الأحمر يكون مضطرب وترتفع الأمواج من 2.5 متر إلى 3 أمتار.

وفيما يخص حالة الطقس اليوم الجمعة في الإسكندرية يسود طقس مستقر نسبيًا وغيوم يصاحبها ارتفاع ملحوظ وتدريجى في درجات الحرارة، وترتفع نسبة الرطوبة في الإسكندرية إلى 63% وسرعة الرياح إلى 50 و60 كيلومترًا في الساعة، فيما تصل درجة الحرارة العظمى في الاسكندرية 20 درجة والصغرى إلى 16 درجة مئوية، وترتفع الأمواج في البحر الابيض المتوسط إلى 3 أمتار.

تحذير هام من الأرصاد

وحذرت الأرصاد أنه اعتباراً من الأحد ٦ ابريل الى الأربعاء ٩ ابريل ٢٠٢٥ تشهد البلاد ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، فضلا عن نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 4 أبريل 2025

- القاهرة: العظمى 26 والصغرى 16 درجة.

- العاصمة الإدارية: العظمى 26 والصغرى 16 درجة.

- 6 أكتوبر: العظمى 27، والصغرى 17 درجة.

- بنها: العظمى 26، والصغرى 17 درجة.

- كفر الشيخ: العظمى 26، والصغرى 15 درجة.

- المنصورة: العظمى 25، والصغرى 16 درجة.

- طنطا: العظمى 25، والصغرى 15 درجة.

- دمياط: العظمى 24، والصغرى 14 درجة.

- بورسعيد: العظمى 23، والصغرى 16 درجة.

- الإسماعيلية: العظمى 24، والصغرى 15 درجة.

- السويس: العظمى 25، والصغرى 16 درجة.

- العريش: العظمى 23، والصغرى 13 درجة.

- كاترين: العظمى 20، والصغرى 8 درجات.

- الطور: العظمى 25، والصغرى 17 درجة.

- طابا: العظمى 26، والصغرى 13 درجة.

- شرم الشيخ: العظمى 29، والصغرى 20 درجة.

- الإسكندرية: العظمى 22، والصغرى 14 درجة.

- العلمين الجديدة: العظمى 22، والصغرى 15 درجة.

- مطروح: العظمى 21، والصغرى 14 درجة.

- الغردقة: العظمى 30، والصغرى 19 درجة.

- سفاجا: العظمى 30، والصغرى 18 درجة.

- مرسى علم: العظمى 30، والصغرى 19 درجة.

- الفيوم: العظمى 28، والصغرى 21 درجة.

- بني سويف: العظمى 29، والصغرى 13 درجة.

- المنيا: العظمى 29، والصغرى 12 درجة.

- أسيوط: العظمى 30، والصغرى 13 درجة.

- سوهاج: العظمى 31، والصغرى 14 درجة.

- قنا: العظمى 34، والصغرى 18 درجة.

- الأقصر: العظمى 33، والصغرى 18 درجة.

- أسوان: العظمى 32، والصغرى 19 درجة.

- الوادي الجديد: العظمى 33، والصغرى 18 درجة.

- أبو سمبل: العظمى 33، والصغرى 19 درجة.