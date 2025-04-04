قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلى أمام الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا
رئيس شعبة الذهب: غياب المضاربات على المعدن الأصفر والمكاسب تجاوزت 18.3%
تحقيق إسرائيلي: الجيش لم يكن مستعدا يوم 7 أكتوبر لهجوم واسع النطاق
أبرز مباريات اليوم الجمعة 4-4-2025 والقنوات الناقلة
اخر تحديث لسعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 4-4-2025
الاتحاد الأوروبي: مستعدون للدفاع عن مصالحنا التجارية
أسوان في 24 ساعة| المناطق الأثرية والسياحية تستقبل الزوار وحملات للنظافة والتفاعل مع الشكاوى الجماهيرية
جيش الاحتلال يعلن توسيع العملية البرية في شمال قطاع غزة
سويلم يطلق خطة لتعزيز الري والصرف عبر التنسيق المتكامل
دعاء الجمعة الأولى من شوال.. كلمات نافعة لكل مسلم
استعدادت مكثفة بجامعة عين شمس لزيارة الاعتماد القومي للجامعة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوسع بريا في منطقة الشجاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد رفض سائقي السيارات الجنيه الورق.. هذه عقوبة الامتناع عن التعامل بالعملة

غرامة مالية
غرامة مالية
أميرة خلف

شهدت الآونة القليلة الماضية بأوساط القاهرة وعدد كبير من المحافظات امتناع عدد كبير من التجار وسائقي سيارات الأجرة عن التعامل بفئة الجنيه الورقي، مما أدى إلى امتناع بعض التجار والسائقين عن استلامهما بحجة أنهما ملغاتان .

ونفت مصادر مصرفية، مؤكدة أن العملتين الورقيتين ما زالتا متداولتين بشكل رسمي وقانوني.


وأوضحت أن أي قرار بسحب عملة من التداول يجب أن يصدر من البنك المركزي قبل 3 أشهر على الأقل، مع إعلان الأسباب والبدائل المتاحة.


عقوبة الامتناع عن تداول العملات الرسمية للدولة


نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة".


عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولة


ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.

سائقي سيارات الأجرة البنك المركزي قانون العقوبات عملة قانون البنك المركزي عقوبة غرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية

صورة أرشيفية

بعد الحادث المروع .. القصة الكاملة وراء سقوط شاب من الطابق الثامن بمول شهير

وفاة زوجة نضال الشافعي

القلب المكسور.. سبب وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها

العشرة جنيهات

حقيقة إعادة طباعة العشرة جنيهات الورقية.. القصة الكاملة

حالة الطقس

مفاجأة في طقس الجمعة.. أمطار وأتربة تضرب هذه المناطق

مصرية جدعة .. لماذا تركت هند محمد علي زوجة نضال الشافعي الفن

مصرية جدعة.. لماذا تركت هند محمد علي زوجة نضال الشافعي الفن؟

حريق محطة مترو روض الفرج

المعاينة تكشف سبب حريق محطة مترو روض الفرج

صورة أرشيفية

كم سيكون راتبك بعد الزيادة الجديدة؟| موعد صرف أجور أبريل بعد قرار التبكير

ترشيحاتنا

بروين

تقارير فرنسية: دي بروين يقترب من الدوري السعودي

زيزو

لمنع انتقاله للأهلي.. آخر تحركات الزمالك لتجديد زيزو

النصر - الهلال

ديربي الرياض.. الهلال يتحدى النصر في صراع القمة بالدوري السعودي

بالصور

القلب المكسور.. سبب وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها

وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد