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اكتشف.. تأثير تناول البيض على صحة القلب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

اكتشف.. تأثير تناول البيض على صحة القلب

البيض
البيض
نهى هجرس

يُمكن أن يكون تناول البيض باعتدال جزءًا من نظام غذائي صحي للقلب البيض جيد، ولكن حدّ الكمية الإجمالية إلى بيضة واحدة يوميًا، بمتوسط ​​أسبوع، دون الإفراط في تناوله في يوم واحد.

تأثير تناول البيض على صحة القلب

يحتوي البيض على 78 سعرة حرارية فقط، ويحتوي على حوالي 6 غرامات من البروتين، مما يجعله غذاءً منخفض السعرات الحرارية وغنيًا بالعناصر الغذائية، لذا، يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من نظام غذائي متوازن.

بالنسبة للأشخاص الأصحاء، لا بأس بتناول ثلاث بيضات مرة أو مرتين أسبوعيًا، اختر بياض البيض إذا كنت ترغب في الاستفادة من فوائد بروتين البيض دون صفار البيض عالي الكوليسترول، فقط لا تُفرط في تناوله.

احرص على تناول البيض بأشكاله المختلفة فى وجبة السحور..لهذه الأسباب

كما قد يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول إلى تقليل كمية البيض بشكل أكبر، استشر طبيبك أو أخصائي التغذية حول كيفية  خفض الكوليسترول  أو تحديد الحدود المناسبة لحالات طبية محددة.

إذا كنت تعاني من أمراض القلب، تخلص من الدهون المتحولة وقلّل من تناول الدهون المشبعة، تشير الأبحاث إلى أنها تُشكّل خطرًا كبيرًا على صحة القلب، بدلاً من ذلك، اختر الدهون المتعددة غير المشبعة الموجودة في الزيوت النباتية، وسمك السلمون، والمكسرات، والبذور.

قلل من تناول الكربوهيدرات المكررة:  قد تزيد الكربوهيدرات المكررة من خطر الإصابة  بالسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي  وداء السكري ، وهي شائعة في المخبوزات والأطعمة المصنعة مثل البسكويت المملح والمقرمشات.

التركيز على الألياف:  قد تساعد الألياف النباتية الموجودة في الحبوب الكاملة والفاصوليا والخضراوات والفواكه على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وغيرها من الحالات.

المصدر times of india 

البيض فوائد البيض البيض والقلب اضرار البيض

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