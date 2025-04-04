التحريات تكشف أسباب حريق محطة مترو روض الفرج

كشفت معاينة وتحريات أجهزة أمن القاهرة ملابسات اندلاع حريق داخل محطة مترو روض الفرج بمنطقة شبرا في القاهرة.

حيث أشارت المعاينة والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى أن الحريق نشب في غرفة كابلات رئيسية بالمحطة جراء ماس كهربائي بأحد التوصيلات.

وتابعت المعاينة التي أجرتها فرق الأدلة الجنائية أن الحريق نتج عنه تصاعد الأدخنة من داخل غرفة الكابلات إلى مدخل محطة المترو كون الغرفة بالقرب من السلالم.

وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الحريق نتج عنه إصابة بعض أفراد الخدمات والمتواجدين باختناقات جراء الأدخنة حيث نتج عن الحريق إصابة 6 أشخاص وتم إسعافهم في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من الخدمات المعنية بمحطة مترو روض الفرج تضمن ورود بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل محطة المترو في أحدى الغرف.

على الفور تم الدفع بـ 5 سيارات اطفاء لموقع الحريق وتم السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها داخل محطة المترو وتم السيطرة على الحريق وإخماده وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كهربائي بأحد التوصيلات.

وتابعت المعاينة التي أجرتها فرق الأدلة الجنائية أن الحريق نتج عنه تصاعد الأدخنة من داخل غرفة الكابلات إلى مدخل محطة المترو كون الغرفة بالقرب من السلالم.

وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الحريق نتج عنه إصابة بعض أفراد الخدمات والمتواجدين باختناقات جراء الأدخنة حيث نتج عن الحريق إصابة 6 أشخاص وتم إسعافهم في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من الخدمات المعنية بمحطة مترو روض الفرج تضمن ورود بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل محطة المترو في أحدى الغرف.

على الفور تم الدفع بـ 5 سيارات اطفاء لموقع الحريق وتم السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها داخل محطة المترو وتم السيطرة على الحريق وإخماده وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.