قصور الثقافة تقدم أنشطة متنوعة في برنامج "العيد فرحة" بالإسكان البديل

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أنشطتها الثقافية والفنية الخاصة ببرنامج "العيد فرحة"، في إطار المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات"، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك.

نفذت الفعاليات بكل من حي الأسمرات والخيالة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشملت ورش حكي بالصلصال عن العادات والتقاليد المميزة لعيد الفطر، فقرة رسم على الوجه، ومجموعة من الورش الفنية والحرفية منها ماسكات من الفوم، حافظة نقود، وألعاب للأطفال باستخدام الفوم جليتر، بالإضافة إلى ورشة مشغولات يدوية بالخرز الملون.

كما أدارت د. جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، والمشرف على المشروع، لقاء حول العادات الغذائية السليمة، والسلوكيات الواجب اتباعها لنمط حياة متوازن، متطرقة إلى التقاليد المتوارثة في العيد، ومن أهمها صلة الرحم وتعزيز القيم الأخلاقية.

واختتمت الفعاليات بفقرة التنورة، وعروض الأراجوز بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال.

أنشطة "العيد فرحة" تنفذ من خلال المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتأتي ضمن نشاط حافل قدمته هيئة قصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات، شمل عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، والعروض المسرحية، بالإضافة إلى 3 أفلام جديدة تعرض في 16 محافظة بسعر موحد ومخفض قدره 40 جنيها للتذكرة، وذلك من خلال مشروع "سينما الشعب".