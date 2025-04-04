وفاة البرلمانية السابقة جواهر سعد الشربيني

توفيت اليوم الجمعة النائبة السابقة جواهر سعد الشربيني، إحدى الشخصيات البارزة في الحياة النيابية، بعد مسيرة حافلة بالعطاء .



وُلدت النائبة الراحلة في محافظة الدقهلية، وكرّست حياتها لخدمة المجتمع، خاصة المرأة الريفية.



بدأت مسيرتها في العمل العام كعضو في مجلس محلي مدينة المنصورة لأكثر من 20 عامًا، قبل أن تُنتخب عضوًا في مجلس الشعب عام 2010، ثم مجلس النواب في 2015 ضمن قائمة "في حب مصر".

ورغم عدم استكمال تعليمها في صغرها، قررت بعد سن الخمسين استكمال دراستها، فالتحقت بمعهد التعاون الزراعي وحصلت على شهادات متخصصة في إدارة المشروعات الزراعية، كان لها دور بارز في التنمية الريفية، مما جعلها واحدة من أفضل عشر نساء في العالم في هذا المجال.

ونعى أقارب وأصدقاء وأهالي محافظة الدقهلية النائبة جواهر سعد الشربيني.