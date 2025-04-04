صدي البلد يكشف عن تفاصيل جلسة الخطيب العاصفة مع مارسيل كولر

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي عقد جلسة عاصفة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني خلال الساعات الماضية بحضور محمد رمضان المدير الرياضي ومحمد شوقي مدير الكرة ، وشهدت الجلسة حديث الخطيب عن حالة القلق لدي إدارة النادي من مستوي الفريق المتراجع والنتائج والأداء.

وأكد الخطيب لكولر ثقته الكاملة فيه ولكن يجب العمل علي علاج السلبيات خاصة أن الإدارة لم تقصر في دعمه باللاعبين الذي طلبهم وبالتالي فالصورة التي ظهر عليها الفريق في المباريات الأخيرة وخاصة الهلال السوداني غير مقبولة وتسببت في حالة من الغضب الجماهيري الكبيرة .

وتحدث الخطيب مع كولر عن رؤيته للمرحلة المقبلة وموقفه من اللاعبين الذي يرغب في ضمهم خلال فترة الإنتقالات المقبلة وقبل المشاركة في كأس العالم للاندية التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو الي 13 يوليو المقبل.

