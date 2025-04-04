إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين في قنا

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين (ملاكي وتاكسي) على الطريق الزراعي الشرقي أمام مدخل قرية الجبلاو، بنطاق مركز قنا.

وتلقت أجهزة الأمن في قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث التصادم في المكان المشار إليه آنفا، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام؛ لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

فيما انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث؛ لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة؛ لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.