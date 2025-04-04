وزارة الشباب والرياضة تنظم رحلة ترفيهية للنشء من الأيتام

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء رحلة ترفيهية تثقيفية لمجموعة من النشء الأيتام وذلك احتفالًا بيوم اليتيم الموافق اليوم اول جمعة من شهر أبريل.



تضمن برنامج الرحلة زيارة زيارة النشء المتحف القومي للحضارة المصرى والذي يُعد صرحًا ثقافيًا هامًا يعرض تاريخ مصر عبر العصور المختلفة، ثم سيقوم النشء المشارك بزيارة ترفيهية الي مدينة الملاهي دريم بارك . وفى اليوم الثانى سيقوم النشء بالتوجه إلى زيارة "كيدزانيا القاهرة " وذلك لاستكشاف عالم مصغّر مليء بالمهن. وقد لاقى ذلك سعادة من الأطفال والقائمين على إدارة دور الرعاية لما توليه وزارة الشباب من إهتمام بالنشء من الأيتام.

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في وقت سابق على أن الاحتفال بيوم اليتيم يعكس القيم النبيلة السمحة داخل المجتمع المصري.



وأضاف أن الدولة تحرص على تقديم الرعاية الدائمة والكاملة للنشء والشباب، مشيراً الي أن الدولة المصرية تحتفل بيوم اليتيم في مشهد إنسانى يعكس القيم النبيلة السمحة داخل المجتمع المصري، مؤكداً على أن رعاية الرئيس للاحتفالات الخاصة بهم هو انعكاس للإهتمام بدعم ورعاية أبناء مصر من الأيتام، والحرص علي إدخال السرور والبهجة على قلوبهم.