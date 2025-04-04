دي صووورة مين ؟؟؟؟؟ بيطري الغربية تكشف مفاجأة حول تغذية النمر ملتهم ذراع العامل

ننشر صورا ضوئية من تقارير لجنة الطب البيطري بمحافظة الغربية حول تغذية النمر الابيض الملتهم ذراع محمد البسطويسي ضحية واقعة السيرك بطنطا.



وأفاد تقرير لجنة الطب البيطري أنه يتناول نحو (8ـ10) دواجن وكميات من البيض والألبان يوميا طوال فترة تواجده داخل قفصه بالسيرك حسب ما ذكر بجهات التحقيق.

وكان اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أجرى زيارة ميدانية للمصاب في واقعة السير المواطن محمد البسطويسي عقب إجرائه عملية جراحية لبتر جزء من ذراعه الأيسر حال حجزه بقسم الطوارئ بمستشفي طنطا الجامعي للوقوف علي الحالة الصحية للعامل المصاب.



كما وجه محافظ الغربية بصرف دعم مالي فوري فضلا عن تكليف وكيل وزارة القوي العاملة بتوفير فرصة عمل آمنه للشاب المصاب.

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