آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي اليوم 4-4-2025

يشهد سعر الدينار الكويتي استقرارا أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4-4-2025؛ علي مستوى السوق الرسمية وبالتزامن مع تعطل العمل داخل الجهاز المصرفي

عطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غد السبت؛ بمناسبة بدء الراحة الأسبوعية للعاملين بالجهاز المصرفي.

وفي آخر تداول لسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري حيث سجل 164.36 جنيها للشراء و 164.73 جنيها للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه 153.15 جنيها للشراء و 164.67 جنيها للبيع في المصرف المتحد.

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه 155.01 جنيها للشراء و 165.01 جنيها للبيع في بنك الكويت الوطني NBK

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه 155.14 جنيها للشراء و 164.67 جنيها للبيع في ميد بنك.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه 155.58 جنيها للشراء و166.03جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه 156.67جنيها للشراء و 164.73 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه 157.68 جنيها للشراء و 164.75 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية

في بنك مصر، تم تسجيل سعر شراء الدينار الكويتي عند 163.462 جنيه مصري وسعر البيع عند 164.672 جنيه مصري.

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه 159.13 جنيها للشراء و 164.67 جنيها للبيع في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه 160.04جنيها للشراء و 164.17 جنيها للبيع في بنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه 160.05جنيها للشراء و 164.66 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه 161.72جنيها للشراء و 164.6 جنيها للبيع في البنك التجاري الدولي (CIB)

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 163.02 جنيها للشراء و 164.74 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه163.32 جنيها للشراء و 164.77 جنيها للبيع في البنك الأهلي المصري.

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 163.46 جنيها للشراء و164.67 جنيها للبيع في بنك مصر.

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه 164.1 جنيها للشراء و 164.74 جنيها للبيع في بنك سايب