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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي اليوم 21-3-2025

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
آية الجارحي

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 21-3-2025؛ بدون أي تغيير علي مستوي السوق  الرسمية منذ آخر يوم عمل أمس الخميس.

بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 163.92 جنيها للشراء و 164.36 جنيه للبيع.

سجل أقل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 153.03 جنيها للشراء و 164.41 جنيها للبيع في المصرف المتحد.

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 155 جنيها للشراء و 164.89 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.

وسجل سعر الدينار أمام الجنيه نحو 155.831 جنيها للشراء و 166.47 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 156.64 جنيها للشراء و 164.65 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي. 

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 157.62 جنيها للشراء و 164.48 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان.

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 866 جنيه  للشراء و 164.304 جنيه للبيع في بنك الأهلي الكويتي.

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 160.730 جنيه للشراء و 164.809 جنيه للبيع في مصر أبوظبي.

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 161.664 جنيه  للشراء و 164.484 جنيه للبيع في بنك التجاري الدولي CIB.

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 163.160 جنيه  للشراء و 164.450 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 163.284 جنيه للشراء و 164.484 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 163.434 جنيه للشراء و 164.484 جنيه للبيع في بنك مصر.

وصل الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 163.685 جنيه للشراء و 163.972 جنيه للبيع في في بنك قطر الأهلي QNB.

سجل أعلي سعر دنيار كويتي أمام الجنيه 164.050 جنيه للشراء و 164.520 جنيه للبيع في بنك سايب.

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