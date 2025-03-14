سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

شهد سعر الدينار الكويتي تباينًا بين البنوك المختلفة في مصر، نستعرض أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في QNB الأهلي

سعر الشراء: 164.248 جنيه

سعر البيع: 164.578 جنيه

في QNB الأهلي، بلغ سعر الدينار الكويتي 164.248 جنيه للشراء و164.578 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 164.248 جنيه

سعر البيع: 164.578 جنيه

في المصرف العربي الدولي، استقر سعر الدينار الكويتي عند 164.248 جنيه للشراء و164.578 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

سعر الشراء: 164.240 جنيه

سعر البيع: 164.580 جنيه

في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، سجل الدينار الكويتي سعر 164.240 جنيه للشراء و164.580 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 164.101 جنيه

سعر البيع: 164.635 جنيه

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدينار الكويتي 164.101 جنيه للشراء و164.635 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سعر الشراء: 163.651 جنيه

سعر البيع: 164.594 جنيه

في بنك مصر، استقر سعر الدينار الكويتي عند 163.651 جنيه للشراء و164.594 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 163.490 جنيه

سعر البيع: 164.594 جنيه

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدينار الكويتي 163.490 جنيه للشراء و164.594 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في كريدي أجريكول

سعر الشراء: 163.380 جنيه

سعر البيع: 164.550 جنيه

في كريدي أجريكول، استقر سعر الدينار الكويتي عند 163.380 جنيه للشراء و164.550 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 161.920 جنيه

سعر البيع: 164.594 جنيه

في البنك التجاري الدولي، سجل الدينار الكويتي سعر 161.920 جنيه للشراء و164.594 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 160.762 جنيه

سعر البيع: 164.708 جنيه

في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الدينار الكويتي 160.762 جنيه للشراء و164.708 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

سعر الشراء: 160.144 جنيه

سعر البيع: 164.437 جنيه

في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، استقر سعر الدينار الكويتي عند 160.144 جنيه للشراء و164.437 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان

سعر الشراء: 159.131 جنيه

سعر البيع: 164.675 جنيه

في بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر الدينار الكويتي 159.131 جنيه للشراء و164.675 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 157.872 جنيه

سعر البيع: 164.594 جنيه

في بنك الإسكندرية، استقر سعر الدينار الكويتي عند 157.872 جنيه للشراء و164.594 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 156.860 جنيه

سعر البيع: 164.771 جنيه

في البنك المصري الخليجي، بلغ سعر الدينار الكويتي 156.860 جنيه للشراء و164.771 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية

سعر الشراء: 155.864 جنيه

سعر البيع: 166.371 جنيه

في بنك التنمية الصناعية، سجل الدينار الكويتي سعر 155.864 جنيه للشراء و166.371 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني (NBK)

سعر الشراء: 155.169 جنيه

سعر البيع: 165.034 جنيه

في بنك الكويت الوطني، بلغ سعر الدينار الكويتي 155.169 جنيه للشراء و165.034 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد

سعر الشراء: 153.333 جنيه

سعر البيع: 164.578 جنيه

في المصرف المتحد، استقر سعر الدينار الكويتي عند 153.333 جنيه للشراء و164.578 جنيه للبيع.