مجدى مرشد يكشف عن مزايا قانون المسئولية الطبية

قال مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يُمثل خطوة مهمة لحماية حقوق المواطنين.

وأوضح مجدى مرشد خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، قانون المسؤولية الطبية وفر سندًا قانونيًا للحصول على تعويض عادل في حالة وقوع خطأ طبي، وذلك من خلال صندوق خاص يُمول التعويضات ويوفر الإمكانات اللازمة لدعم المتضررين.

الأخطاء الطبية

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: القانون لم يكتف بحماية المرضى فقط.

وأكد مجدى مرشد، أن القانون وضع إطارًا واضحًا لتحديد أنواع الأخطاء الطبية وحقوق الأطباء وواجباتهم، بما يضمن توازن العلاقة بين الطرفين داخل المنظومة الصحية.