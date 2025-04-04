الداخلية تكشف ملابسات فيديو خرز الأطفال ببورسعيد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن "قيام قائد سيارة أجرة بالسماح لعدد من الأطفال بالجلوس داخل حقيبة السيارة وخارج زجاج النافذة الخلفية لها وقيام الأطفال بقذف المارة بقطع خرز بلاستيكية ببورسعيد مما يعرض حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور).. وبمواجهته أقر بقيام بعض الصبية بإستيقافه وطلبوا منه إستقلال السيارة بصحبته للتنزه مقابل مبلغ مالى، وقيامهم بالجلوس بالنوافذ الخلفية وحقيبة السيارة ممسكين لعب أطفال بلاستيكية "خرز".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.





