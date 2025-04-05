سيد عبد الحفيظ : اللائحة من قديم الأزل لم تطبق في انسحابات الزمالك

نشر الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط تصريحات سيد عبد الحفيظ بشأن أزمة القمة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و قال سيد عبد الحفيظ :أنا ممكن أكون مختلف مع رأي الأهلي لكن في النهاية مع القرار بس محتاج حد يشرح أسباب القرار مش بيانات.

و تابع :مجلس الأهلي أكيد عنده حيثياته لاتخاذ القرار، محتاج حد يطلع يقولي الحيثيات دي ، ولو احنا غلطانين خلاص نحط لسانا في بوقنا، واللائحة من قديم الأزل لا تطبق في انسحابات الزمالك السابقة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، استعدادا لخوض مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

يستعد الاهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.