إخماد حريق معرض سيارات بـ مصر الجديدة .. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب في معرض سيارات بمنطقة مصر الجديدة بدون إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق في معرض سيارات بشارع بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.

على الفور تم الدفع بـ 5 سيارات اطفاء من الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة لموقع الحريق وتم السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى باقي الوحدات السكنية.

وتم السيطرة على الحريق وإخماده بدون إصابات أو خسائر بشرية وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.