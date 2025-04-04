جلسة خلال ساعات لتحديد مصير تجديد زيزو للزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وجود جلسة مفاوضات غداً السبت بين مسؤولي القلعة البيضاء وأحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق ووالده بحضور أعضاء لجنة التخطيط واحتمالية وجود ممدوح عباس رئيس النادي السابق لمناقشة ملف التجديد للاعب.

وأكد المصدر أن الجلسة سوف تشهد تقديم الزمالك للعرض الأخير بحيث سوف يحصل اللاعب على حوالي 80 مليون جنيه في الموسم ، وسيتحمل رجال الأعمال نسبة كبيرة من قيمة عقد زيزو ، ويتحمل النادي باقي المبلغ، بجانب الاتفاق على منحة التوقيع.

وأشار المصدر أن الزمالك يتمسك بأن يكون التعاقد لمدة ثلاثة مواسم من الموسم المقبل، على أن يتحمل أحد رجال الأعمال قيمة عمولة والد اللاعب التي يتمسك بالحصول عليها.

منح البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك راحة للاعبين اليوم من التدريبات الجماعية بعد العودة من جنوب أفريقيا عقب خوض مباراة ستيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً السبت على ملعب النادي استعداداً لمواجهة مودرن سبورت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلتقي الزمالك مع مودرن سبورت يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم ، عائدة من مدينة كيب تاون، بعد خوض مباراة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستغرقت رحلة الطيران من جنوب أفريقيا إلى القاهرة حوالي 12 ساعة تخللها الهبوط ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.