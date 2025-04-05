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أخبار بني سويف| التحقيق في حالات الغياب بالمصالح الحكومية.. زيارة مفاجئة لفريق من الصحة لـ أشمنت والرياض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| التحقيق في حالات الغياب بالمصالح الحكومية.. زيارة مفاجئة لفريق من الصحة لـ أشمنت والرياض

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حالات الغياب بالمصالح الحكومية بدون سند قانوني


وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،باستمرار وتكثيف  حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة الأداء بالجهاز التنفيذي بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بالديوان العام ، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.   

زيارة مفاجئة لفريق من مديرية الصحة ببني سويف وحدتي أشمنت والرياض
 قام اليوم  فريق من مديرية الصحة  ببني سويف مكون من الدكتورة عزة مصطفي والدكتورة ساره سيد مساعدي مدير الرعاية الأساسية  ايمان عادل عضو إشراف إدارة التمريض بالمديرية و سميرة صلاح عضو اشراف ادارة مكافحة العدوى بالمديرية بالمرور علي وحدتي اشمنت والرياض بإدارة ناصر الصحية ، حيث قام الفريق بمراجعة كافة الخدمات المقدمة بغرف الاستقبال والأسنان وتنظيم الاسره والصيدلية والملفات العائلية والمعمل وغرف المشورة الأسرية والتعقيم و تم مراجعة تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى بالغرف

تعليم بني سويف: متابعة نسب الحضور والغياب واستمرار التقييمات الأسبوعية
أكدت الدكتورة  أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف على انتظام الدراسة غدا في ما يزيد عن 190 مدرسة والتي تعمل بنظام الفترتين لتنتظم الدراسة بعد غداً في أكثر من 1342 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بكامل طاقتها

وأكدت وكيل الوزارة على تكثيف كافة الجهود لمواصلة الانضباط داخل المدارس مع انتظام الدراسة غدا السبت

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