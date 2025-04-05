محافظ شمال سيناء: زيارة ماكرون لـ العريش هامة لدعم الفلسطينيين

علق اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لـ العريش ومعه عدد من المسؤولين خلال الأسبوع القادم.

وقال خالد مجاور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن زيارة ماكرون هامة للغاية حيث أنه رئيس دولة عظمى، وزيارته ورقة سياسية كبرى لدعم قطاع غزة وعدم السماح بتهجير أهله.

تهجير الفلسطينيين

وحرص اللواء خالد مجاور في تصريحاته على التأكيد على أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء مرفوض شكلاً وموضوعًا.

وأكد محافظ شمال سيناء أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذا الأمر لا تعني بالضرورة أنها قابلة للتنفيذ.