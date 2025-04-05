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سيد عبد الحفيظ : اتحاد الكرة والرابطة بيضربوا في بعض وداخلين في عناد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيد عبد الحفيظ : اتحاد الكرة والرابطة بيضربوا في بعض وداخلين في عناد

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
يمنى عبد الظاهر

تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، عن ما حدث في مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، أبعدوا أيديكم بالكرة المصرية.


 


 وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "مشهد مباراة القمة غير لطيف على الإطلاق والمنظر كله مش كويس، نظام في وسط فوضى، وفوضى في وسط نظام وكله بيدخل على بعضه وحاجه بقت معتادة في آخر 7 سنين".


أضاف: "حضور فريق وغياب الآخر في القمة منظر مكنش حلو خالص".
 

تابع: "أطراف كتير في مشكلة واحدة واتحاد الكرة والرابطة بيضربوا في بعض، وداخلين في عناد ولذلك ظهرت أزمة مباراة القمة".

وواصل: "الناس كانت بتاخد إن الأهلي مبيطبقش عليه اللائحة ولا النظام وده مكنش معتاد في الوقائع السابقة، والقانون قانون وإحنا من سنة 96 بنشوف المنظر ده".


 

وأكمل: "أنا دلوقتي كمشجع للنادي الأهلي محتاج حد يطلع يقولي أنا اتخصملي 3 نقاط ليه ومروحتش الماتش ليه، في سابقة تحدث لأول مرة".

وزاد: "الأهلي لم يحدث من قبل أن يخصم منه 3 نقاط، وعاوز أعرف هل القرار اللي أنا أخدته صح ولا لا؟ وليه اتخصملي 3 نقاط".

وأتم: "أنا معترض على أي حد يقول احنا عادي نخسر الدوري ما معانا كتير، ملكش فيه".

سيد عبدالحفيظ بالنادي الأهلي مباراة القمة الاهلي والزمالك

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