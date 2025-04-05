موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس كرة الطائرة والقناة الناقلة

يستعد عشاق الكرة الطائرة في مصر لمتابعة قمة مثيرة بين الأهلي والزمالك، اليوم السبت، في نهائي بطولة كأس مصر للكرة الطائرة موسم 2025، في مواجهة ينتظرها جمهور الفريقين بكل شغف.



ويستضيف مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر المباراة النهائية المرتقبة، حيث يسعى كل فريق للتتويج بلقب الكأس وإنهاء الموسم المحلي بأفضل طريقة ممكنة.

وقد تأهل فريق الزمالك إلى النهائي بعد أن قدم أداءً قويًا أمام بتروجيت، حيث فاز عليه بثلاثة أشواط دون مقابل، جاءت نتائجها كالتالي: 25-20، 29-27، 25-16. أما النادي الأهلي فقد تأهل إلى المباراة النهائية عقب فوزه الكبير على الاتحاد السكندري، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة أيضًا، بواقع: 25-17، 25-18، 25-17، ليؤكد جاهزيته لخوض اللقاء الختامي أمام غريمه التقليدي.

وتنطلق المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومن المتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أنصار الفريقين، الذين يترقبون مباراة قوية تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا.



ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة “أون تايم سبورتس 1”، والتي تحرص على تقديم تغطية شاملة للحدث من داخل الصالة، بالإضافة إلى استوديو تحليلي يسبق اللقاء ويستعرض أبرز التحليلات الفنية والتوقعات للمباراة.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة كونها تجمع بين قطبي الرياضة المصرية في صراع متجدد على لقب محلي، حيث يسعى الأهلي لمواصلة عروضه القوية، بينما يطمح الزمالك لحصد لقب يعزز مكانته على الساحة



