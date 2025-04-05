سيد عبد الحفيظ يهاجم قرار خصم النقاط : مفيش جهة بتقول الحقيقة

أثار الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، جدلًا واسعًا بعد تصريحاته القوية حول أزمة انسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك وقرار خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق في الدوري الممتاز.

في مداخلة تليفزيونية عبر قناة MBC مصر، أكد عبد الحفيظ أنه لا يعارض قرار الأهلي، لكنه كمشجع ومحب للنادي، بحاجة لتفسير واضح للأحداث، وقال:

“ليه الأهلي ملعبش؟ وليه اتحسبت علينا 3 نقاط؟ ولو قرارنا كان سليم، ليه اتحاسبنا؟ محتاج إجابة واضحة.”



عبد الحفيظ يطالب بتوضيح رسمي من الجهات المسؤولة



ومن جانب اخر طالب عبد الحفيظ بتوضيح رسمي من الجهات المسؤولة، متسائلًا:

“مين اللي خصملنا النقاط؟ اتحاد الكرة؟ رابطة الأندية؟ ولا إحنا اللي غلطنا؟”

وأشار إلى أن الغموض في الموقف غير مقبول، خاصة في ظل غياب أي شرح منطقي لما حدث.

انتقادات حادة للمشهد الكروي في مصر

وصف عبد الحفيظ الوضع الحالي في الكرة المصرية بـ”الفوضوي”، قائلاً:

“بقينا نشوف فريق في الملعب والتاني مش موجود، والكل بيبرر من غير ما يشرح. الأمور مختلطة ما بين اتحاد الكرة والرابطة والأندية، ومفيش جهة واضحة بتقول الحقيقة.”

تطبيق القوانين بشكل عادل للجميع

أكد عبد الحفيظ أنه ليس ضد تطبيق اللوائح، لكنه ضد الكيل بمكيالين، وقال:

“لو الزمالك انسحب قبل كده ومتحاسبش، ليه الأهلي يتحاسب؟ لازم العدالة تتطبق على الكل، مش على حسب الفريق.”

اختتم عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد على أهمية مباراة القمة، مشيرًا إلى قيمتها التاريخية والتسويقية، وأضاف:

“لو الأهلي كان على حق، فخصم النقاط غير مقبول تمامًا. لازم يكون في احترام للتاريخ والجماهير.”

إتحاد الكرة ورابطة الأندية

تصريحات عبد الحفيظ فتحت الباب أمام تساؤلات الجماهير من جديد، ورفعت سقف المطالبات بتوضيح رسمي من اتحاد الكرة أو رابطة الأندية، وسط حالة من الترقب والانتظار لكشف الحقيقة الكاملة حول ما جرى.



