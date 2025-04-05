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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يغادر إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو المواجهة المرتقبة بين بيراميدز المصري والجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز القاهرة اليوم، السبت، متوجهة إلى المغرب استعدادًا لخوض مباراة الإياب في دور الـ16 من البطولة.

تدريب أخير في القاهرة قبل السفر

أدى بيراميدز تدريبه الأخير صباح اليوم على ملعبه بالقاهرة، في إطار التحضيرات النهائية قبل السفر، وركز الجهاز الفني بقيادة باتشيكو على الجوانب الفنية والتكتيكية التي ينوي الاعتماد عليها في اللقاء، إلى جانب بعض التدريبات الخفيفة لتجنب الإرهاق قبل الرحلة الطويلة .

بعثة خاصة ورحلة تستغرق 5 ساعات 

غادرت البعثة ظهر اليوم على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير أقصى درجات الراحة للاعبين والجهاز الفني، وتستغرق الرحلة نحو 5 ساعات حتى الوصول إلى مدينة مكناس المغربية، التي ستستضيف اللقاء على ملعبها الشرفي.

برنامج تدريبي مكثف في المغرب

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الأول في المغرب غدًا، الأحد، على أحد الملاعب الفرعية، وذلك لتأقلم اللاعبين على الأجواء المحلية. بينما سيخوض الفريق تدريبه الرئيسي في تمام التاسعة مساء الاثنين على الملعب الشرفي بمدينة مكناس، وهو نفس توقيت المباراة المرتقبة.

موعد المباراة والموقف العام

يحل بيراميدز ضيفًا على الجيش الملكي المغربي مساء الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، بعد أن تمكن من تحقيق فوز كبير في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة بنتيجة 4-1، مما يمنحه أفضلية كبيرة قبل مواجهة الإياب. ويسبق مران الاثنين المؤتمر الصحفي الرسمي الخاص بالمباراة، بحضور المدير الفني وأحد اللاعبين


 

بيراميدز الجيش الملكي اخبار بيراميدز دورى ابطال افريقيا اخبار الرياضة

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