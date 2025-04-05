بلمسة بحرية مميزة .. طريقة عمل الملوخية بالجمبري

طريقة عمل الملوخية بالجمبري، تُعد الملوخية واحدة من أشهر الأطباق التقليدية في المطبخ المصري، حيث تحظى بشعبيةواسعة لمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها

في هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الملوخية بالجمبري بخطوات واضحة وسهلة من للشيف محمود العمدة.

المقادير لطريقة عمل الملوخية بالجمبري

طريقة عمل الملوخية بالجمبري

نصف كيلو ملوخية خضراء مفرومة ناعمًا

نصف كيلو جمبري مقشر ومغسول جيدًا

8 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة فلفل أخضر حار أو بارد مفروم (حسب الرغبة)

مكعب مرقة دجاج

ملح، فلفل أسود، كمون، كزبرة جافة مطحونة

2 كوب ماء مغلي

ملعقة زيت كبيرة

طريقة عمل الملوخية بالجمبري

تحضير الجمبري

في قدر متوسط على النار، ضعي ملعقة من الزيت وسخنيها. أضيفي نصف كمية الثوم (4 فصوص) المفروم وشوّحيه حتى يبدأ لونه في الاصفرار.

أضيفي الجمبري وقلّبيه مع الثوم حتى يتغيّر لونه.

بعد ذلك، أضيفي الماء المغلي، ومكعب مرقة الدجاج، ورشة من الملح، والفلفل الأسود، والكمون، واتركي الخليط حتى ينضج الجمبري تمامًا.

إضافة الملوخية

طريقة عمل الملوخية بالجمبري

بعد نضج الجمبري، أضيفي الملوخية الخضراء تدريجيًا إلى الخليط مع التقليب المستمر للحصول على قوام ناعم ومتجانس.

أضيفي الفلفل الأخضر المفروم واستمرّي في التقليب حتى تختلط جميع المكونات جيدًا.

تحضير الطشة..التحمير

في مقلاة صغيرة، سخني قليل من الزيت وضعي الكمية المتبقية من الثوم (4 فصوص) المفروم، وشوّحيه حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة وقلّبيها مع الثوم جيدًا حتى تفوح رائحتها.

الخطوة الأخيرة

صبّي الطشة الساخنة على وجه الملوخية وقلّبيها مباشرة، ثم ارفعي الوعاء من على النار.

طريقة التقديم:

تُقدَّم الملوخية بالجمبري ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي، ويمكن تزيينها ببعض حبات الجمبري المسلوق على الوجه لمظهر شهي ومميز.

ونصح العمدة، للحصول على أفضل طعم، يُفضل استخدام ملوخية خضراء طازجة وجمبري متوسط الحجم وطازج. كذلك، يمكن التحكم في كمية الفلفل الحار حسب الرغبة.