لأشهر الشيفات طريقة عمل الملوخية بالجمبري

تعتبر طريقة عمل الملوخية بالجمبري من اشهي الوصفات المشهورة في الشرق الأوسط، وهي ايضا غنية بمذاق مميز، وشهي للغاية، ويفضل تناولها الكبار والأطفال أيضا؛ حيث يتم تقديمها مع الأرز او العيش البلدي والسلطة الخضراء لتكون وجبة متكاملة وصحية لكل من يتناولها، وإن كنت من عشاق الملوخية، فسنقوم بتقديم أكثر من وصفة لأشهر الشيفات لتقديم طريقة عمل الملوخية بالجمبري .

الملوخية بالجمبري





طريقة عمل الملوخية بالجمبري فاطمة ابو حاتي

مقادير طريقة عمل الملوخية بالجمبري فاطمة ابو حاتي :

حزمة من الملوخيه الخضراء

عدد 6 فصوص من الثوم المهروس

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة

رشة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الملح

نصف كيلو من الجمبري

عدد 1 مكعب من مرق الدجاج

ملعقة كبيرة من الزبدة

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة

ربع كوب من الخل



طريقة عمل الملوخية بالجمبري فاطمة ابو حاتي :

1- تقطف أعواد الملوخية وتغسل بالماء والخل ، وتصفى من الماء جيدا وتخرط بالكبه او المخرطة.

2- نحضر إناء من الماء المغلي يوضع علي النار، ويضاف مكعب المرق الى الاناء .

3- نضع الملوخيه داخل الإناء مضافا لها رشة من الملح والفلفل الأسود، وينقع الجمبري داخل وعاء بلاستيك به خل وملح.

4- تترك في ماء النقع لمدة ربع ساعة، ويرفع من ماء النقيع ويصفى ويقشر.

5- نقوم بنزع كيس الرمل من الجمبري، ونحضر طاسة بها زبدة وزيت توضع على النار.

6- نضع بها الثوم المهروس ويقلب، ويضاف الجمبري إلى الثوم ويشوح حتى نصل للون البرتقالي المعروف.

7- ترش الكزبرة والملح على الجمبري، نسقط الجمبري داخل الملوخية وتقلب وترفع من على النار، ثم تقدم ساخنة.

الملوخية بالجمبري



ملوخية بالجمبري البورسعيدى



مقادير طريقة عمل ملوخية بالجمبري البورسعيدى :

نصف كيلو جمبرى صغير مقشر

نصف كيلو من الملوخية الطازجة المخروطة وجاهزة للاستخدام

بصلة متوسطة الحجم ومفرومة

بشر ثمرة طماطم واحدة

مرقة دجاج

ملح وفلفل وكمون

كزبرة ناشفة

4 فصوص ثوم متوسط الحجم مفروم

2 كوب ماء

ملعقة ونصف من الزبدة او يمكن استخدام معلقة من زيت عباد الشمس بجانب معلقة من الزبدة



طريقة عمل ملوخية بالجمبري البورسعيدى :

1- فى اناء على النار نضع البصلة المفرومة جيدا مع معلقة من زيت عباد او نصف معلقة من الزبدة ونحمر البصلة حتى تذبل فقط، ثم نضيف عليها الجمبرى المقشر ونتركه 5 دقائق من التقليب المستمر حتى يتغير لونه.

2- نضيف الطماطم المبشورة ونضيف البهارات، مثل : الملح والكمون والفلفل الأسود ومرقة الدجاج، ونتركه حتى تجف الطماطم ثم نضيف اليه الماء حتى يغلي نقوم باضافة الملوخية المخروطة على نار هادئة، ونتركها حتى تستوى

3- فى طاسة صغيرة نضع معلقة من الزبدة ونحمر فيها الثوم المهروس و الكزبرة الناشفة، وتسمى (الطشه) بعد ان يصل الثوم إلى اللون الذهبى، نقوم باضافته الى الملوخية ، ويتم رفعها من على النار.

4- تغرف الملوخية بالجمبري البورسعيدي وتقدم ساخنة ويمكن أن تقدم بجانب الرز الاحمر اى رز السمك بالبصل او تغمس بالعيش فقط .

الملوخية بالجمبري



ملوخية بالجمبري إسكندراني

مقادير طريقة عمل ملوخية بالجمبري إسكندراني :

500 غرام أوراق الملوخية، مفرومة

250 غرام روبيان أو قريدس

1 بصل حجم كبير، مقطع الى مكعبات صغيره

ثوم مهروس

1 فلفل اخضر حار، مهروس

1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة سمن

1 مكعب مرق دجاج، أي ماجي

1/4 ملعقة صغيرة بهارات



طريقة عمل ملوخية بالجمبري إسكندراني :

1- في قدر على النار، توضع ملعقة من السمنة مع البصل حتى تذبل، ويضاف الجمبري ويقلى حتى يكتسب لون ذهبي فاتح ثم تضاف الماء، الملح، الفلفل، البهارات وملعقة السكر ويترك حتى يستوي الجمبري.

2- يصفى الجمبري من المرق، تضاف الملوخية المفرومة على المرق، ثم يضاف ملعقة كبيرة ثوم وفلفل اخضر حار مهروس.

3- يقلى الثوم الباقي مع الكزبرة في السمن داخل مقلاة حتى يحمر لونها، ثم نضعها على الملوخية ويوضع الجمبري أيضاً ثم تقدم.



ملوخية بالجمبرى اميرة شنب

مقادير طريقة عمل ملوخية بالجمبرى اميرة شنب :

ملوخية

جمبري مقشر

ثوم مفروم

كزبرة مطحونة

صلصة طماطم

عصير طماطم

طماطم مبشورة

سكر

كزبرة خضراء

مرقة زيت



طريقة عمل ملوخية بالجمبرى اميرة شنب :

1- فى طاسة على النار يوضع زيت، يشوح الثوم المفروم مع الملح والفلفل والجمبري .

2- تضاف الصلصة مع الطماطم المبشورة، ويوضع السكر وتقلب المكونات .

3- يضاف عصير الطماطم ثم القليل من المرقة، ويترك على النار حتى يغلي و يتسبك .

5- فى حلة اخرى ترفع الملوخية، وتضاف المرقة مع الخفق المستمر حتى تحصل على قوام المطلوب

6- ترفع من على النار وفى طاسة صغيرة، ويوضع الزيت مع الثوم وملح وكزبرة مطحونه ويشوح قليلا

7- يضاف الخليط الى الملوخية على النار مع رشة السكر، ثم نصف كمية الجمبري بالصلصة إلى الملوخية ويقدم .

الملوخية بالجمبري



طريقة عمل ملوخية بالجمبرى للشيف حسن

مقادير طريقة عمل ملوخية بالجمبرى للشيف حسن :

5 كوب ماء مغلى

ملح فلفل ورق لورا

( بصل - جزر - كرات- كرفس- شرائح ليمون)

خل ابيض

10 جمبري كبير بقشره

10 جمبرى وسط بقشره

5 كوب شوربة جمبرى

2 ونصف كوب ملوخية مخروطة

نصف ملعقة بيكربونات الصوديوم

نصف ملعقة ملح

نصف ملعقة كمون

2 ونصف ملعقة سمن

5 فص ثوم مكعبات

فلفل اخضر رومى مكعبات

ملعقة كزبرة بودر

نصف ملعقة ملح

نصف ملعقة فلفل



طريقة عمل ملوخية بالجمبرى للشيف حسن :

1- فى اناء على النار فى بصل وجزر وكرات وكرفس وشرائح ليمون وملح وفلفل وورق لورا وخل يغلوا، ونضيف جمبرى يتسلق ونصفى.

2- فى اناء على النار فى شوربه جمبرى تغلي، ونضيف ملوخيه و بيكربونات وملح وكمون، ونقلبهم مع بعض حتى الحصول على قوام مناسب، وتغلى ونرفعها من على النار

3- فى طاسة على النار نشوح ثوم وكزبرة وفلفل رومى وملح وفلفل فى سمن حتى تاخذ لون ذهبى، ونضيفها على الملوخيه نقلبهم مع بعض البعض.

4- نحضر طاجن، ونقوم برص الجمبرى المسلوق، ونصب عليه الملوخيه، وتقدم ساخنة ملوخية بالجمبري مع الأرز الأبيض او العيش البلدي .



الملوخية بالجمبري



طريقة عمل ملوخية بالجمبرى للشيف نجلاء

مقادير طريقة عمل ملوخية بالجمبرى للشيف نجلاء :

ملوخية خضراء

جمبرى صغير مقشر

بصل

ثوم

كزبرة جافة ناعمة

زيت

كمون ناعم



طريقة عمل ملوخية بالجمبرى للشيف نجلاء :

1- يتبل الجمبرى بالملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة والثوم والملح .

2- يشوح البصل فى الزيت، ثم يضاف الجمبري ، ويضاف الماء، ويترك الخليط ليغلى

3- ثم تضاف الملوخية، وتقلب حتى يثقل قوامها .

4- وعندما تغلي نطفئ النار، ويتم غرف ملوخية بالجمبري وتقديمها مع الأرز الأبيض او العيش البلدي والسلطة الخضراء .

** مصدر الخبر من موقع : cookbad