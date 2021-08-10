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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بوصفات مختلفة.. طريقة عمل ملوخية خضراء بالدجاج

طريقة عمل ملوخيه
طريقة عمل ملوخيه خضراء بالدجاج

تعتبر طريقة عمل ملوخيه خضراء بالدجاج من اشهى الاكلات التي يمكن تحضيرها على الغداء وهي وصفة مميزة يحبها كل من الأطفال والكبار، وهناك بعض الخطوات التي يمكن فعلها عند تحضير الملوخية لتعطيها مذاق مميز وشهي، وهي احد الأكلات الشعبية والتي تشتهر بها مصر وتقدم مع الأرز بالشعيرية أو يتم تناولها بالعيش البلدي، وفيما يلي سنقدم لكم أكثر من وصفات مختلفة لعمل طريقة عمل ملوخيه خضراء بالدجاج.

 

طريقة عمل ملوخيه خضراء بالدجاج


 

طريقة عمل الملوخية الخضراء بالدجاج

 

مكونات طريقة عمل الملوخية الخضراء بالدجاج :

كيلو دجاج مقطع أرباع
حبة متوسطة بصل مقطع أرباع
1 عود قرفة
5 فص هيل
2 قطعة ورق غار
1 ملعقة كبيرة ملح
كيلو ملوخية مفرومة
10 فصوص ثوم مهروس
1 ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة 

طريقة عمل الملوخية الخضراء بالدجاج :
1- في قدر عميق يوضع الدجاج ، البصل ، القرفة ، الهيل ورق الغار والملح، ثم يتم تغطية الدجاج بالماء، ويوضع القدر على نار قوية إلى أن يغلي .
2-  باستعمال ملعقة ذات ثقوب يتم التخلص من الرغوة على سطح الماء.
3- يغطى القدر ويترك على نار هادئة لمدة 30 دقيقة أو حتى أن ينضج الدجاج، يتم تصفية الدجاج مع الاحتفاظ بالشوربة.
3- في قدر عميق توضع الملوخية، ثم يضاف 2 كوب من المرق، مع وضع نصف كمية الثوم، ويتم التقليب حتى تتجانس المكونات.
4- نترك الملوخية  لكي تطهى لمدة 10 دقائق، وفي مقلاة صغيرة نضع الزيت في المقلاة على نار متوسطة، ثم يضاف بقية الثوم ويقلب إلى أن تتصاعد رائحة الثوم ، ثم تضاف الكزبرة ويتم تقلبيها لثواني .
5- يضاف خليط الثوم على الملوخية في القدر، ثم يقلب ونقوم بعدها بتغطية القدر.
6- في مقلاة عميقة توضع كمية وفيرة من الزيت بحيث تكون بارتفاع 3 بوصة، ثم  يقلى قطع الدجاج إلى أن تأخذ اللون الذهبي .
7-  يتم تقدم الملوخية الخضراء بالدجاج مع الأرز بالشعيرية .

 

طريقة عمل ملوخيه خضراء بالدجاج


طريقة ملوخية بالدجاج لذيذة

 

مكونات طريقة ملوخية بالدجاج لذيذة :
4 أكواب ملوخية خضراء مفرومة فرماً ناعماً
دجاجة كامل مقطّع
ملح
فلفل
2 بصل مفروم فرماً ناعماً
رأس ثوم مهروس
ملعقة كبيرة بهارات مشكلة
2 حبة ورق غار
4 حبات حبهان
عود قرفة 
كوب من زيت الزيتون
2 لتر ماء مغلي لسلق الدجاج 

طريقة ملوخية بالدجاج لذيذة :
1- تغسل أوراق الملوخية جيداً من 4 إلى 5 مرات.
2- توضع الملوخية في مصفاة للتخلص من الماء الزائد.
3- توضع أوراق الملوخية على قماشة بيضاء حتى تجف من الماء لمدّة 3 ساعات وذلك لكي نستطيع فرمها جيداً.
4- توضع أوراق الملوخية في محضر الطعام و يتم فرمها فرماً ناعماً واتركيها جانباً.
5- في قدر غير لاصق على نار هادئة، يوضع البصل وقطع الدجاج.
6- تضاف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.
7- يتم وضع بالملح والفلفل والحبهان وعود القرفة وورق غار.
8- يضاف زيت الزيتون ويتم تشويح الدجاج لمدّة 10 دقائق.
9- يكسب الماء المغلي وتترك الدجاج على نار عالية حتى ينضج.
10- يتم تصفية الدجاج من المرق ويترك جانباً، ثم نحتفظ بالمرق.
11- في قدر، يوضع 4 أكواب ملوخية مفرومة فرماً ناعماً.
12- يتم سكب 5 أكواب من المرق ويترك الخليط على نار متوسطة.
13- في مقلاة غير لاصقة، يوضع زيت الزيتون والثوم المهروس ويقلب حتى يصبح لونه ذهبيّ اللون.
14- يضاف الخليط السابق إلى الملوخية ويترك على نار متوسطة لمدّة 10 دقائق.
15- يضاف عصير الليمون الحامض ويتم سكب الملوخية في أطباق ونقوم بتقديمها مع الأرز بالشعيرية.

 

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طريقة عمل الملوخية الورق الخضراء بالدجاج

 

مكونات طريقة عمل الملوخية الورق الخضراء بالدجاج :
700 جرام ملوخية
7- فصوص ثوم مهروس
400 جرام دجاج مسحب مقطع الى شرائح
كزبرة مطحونة
150 جرام زبدة
3 أكواب ماء ساخن
نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض
ملعقتان صغيرتان ملح
1 حبة من البصل مقطع إلى شرائح
نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل
نصف كوب من الزيت النباتي
 

طريقة عمل الملوخية الورق الخضراء بالدجاج :
1- يتم تسخين الزيت في قدر على النار ثم يضاف البصل ويتم تتبيل الفلفل الأبيض والزنجبيل وقلبيه.
2- يضاف الدجاج الى القدر مع الماء، ويترك المكونات حتى تنضج لمدة 50 دقيقة.
3- يتم تصفية الدجاج من الماء المغلي‏، ويترك المرق جانباً.
4- ويوضع في قدر آخر الزبدة والثوم وأضيفي بعدها الملوخية تدريجياً، وتترك حتى تنضج المكونات.
5- يضاف بعدها مرق الدجاج الى الملوخية وتترك على نار هادئة لمدة عشرة دقائق.
6- يضاف بعد ذلك الدجاج فوق الملوخية ويتم تحريك جيداً ثم يترك المكونات على النار 20 دقيقة حتى تغلي وتتماسك.
7- يتم قلي الثوم والكزبرة في القليل من الزيت حتى تذبل ثم يضاف الملح ، ويتم سكب المكونات في القدر على النار.
8- يتم تغطية القدر، ويترك الملوخية 10 دقائق حتى تمام الغليان ثم يتم تقديمها.
 

طريقة عمل ملوخيه خضراء بالدجاج


ملوخية بالدجاج لبنانية

 

مكونات طريقة عمل ملوخية بالدجاج لبنانية :
كيلو نصف أوراق الملوخية 
1 دجاجة كاملة
2 عود قرفة 
2 ورق غار
4  حبات من الهيل 
1 كوب كزبرة خضراء مفرومة 
1 ثوم مقشر 
2 بصل مقشرة 
3 ملعقة صغيرة كزبرة يابسة 
1/2 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة 
1 ملعقة صغيرة ملح رشة فلفل أسود 
5 ملعقة كبيرة زيت نباتي 
1 حبة ليمون حامض 
1 حبة فلفل أخضر حار مفرومة ناعماً (إختياري)

طريقة عمل ملوخية بالدجاج لبنانية :
1- تغسل أوراق الملوخية جيداً ثم تصفى وتفرد على قطعة قماش حتى تجف الماء.
2- يسلق الدجاج مع عود القرفة وورق الغار وحبات الهال حتى تنضج.
3- في هذه الأثناء،يفرم الثوم والبصل والفلفل ويوضع في قدر على النار مع الزيت النباتي ويقلبوا جيدا على النار.
4- تضاف اليهم الكزبرة اليابسة والكزبرة الخضراء المفرومة والملح ويقلبوا.
5- تضاف أوراق الملوخية إلى التقلية و تقلب،كلما قلبناها يعصر عليها عصرة حامض،وهذا لتفادي تمغط الملوخية .
6- تخفف النار وتقلب الملوخية بإستمرار إلى حين نضج الدجاج.
7- يصب مرق الدجاج فوق الملوخية حتى يغمرها المرق وتترك لتغلي.
8- تخفف النار تحتها وتترك حتى تنضج،نصف ساعة تقريباً
9-عندما تنضج، يتم سكبها في طبق التقديم، ويزال عظم وجلد الدجاج وترص قطع الدجاج فوق الملوخية، وتقدم مع الأرز.

 

طريقة عمل ملوخيه خضراء بالدجاج


ملوخية بالدجاج مصرية

 

طريقة عمل ملوخية بالدجاج مصرية :
كيلو دجاج مقطع أرباع
حبة متوسطة بصل مقطع أرباع
1 عود قرفة
5 فص هيل
2 قطعة ورق غار
1 ملعقة كبيرة ملح
كيلو ملوخية مفرومة
10 فصوص ثوم مهروس
1 ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة

طريقة عمل ملوخية بالدجاج مصرية :
1- في قدر عميق يوضع الدجاج ، البصل ، القرفة ، الهيل ورق الغار والملح، ثم يتم تغطية الدجاج بالماء، ويوضع القدر على نار قوية إلى أن يغلي .
2-  باستعمال ملعقة ذات ثقوب يتم التخلص من الرغوة على سطح الماء.
3- يغطى القدر ويترك على نار هادئة لمدة 30 دقيقة أو حتى أن ينضج الدجاج، يتم تصفية الدجاج مع الاحتفاظ بالشوربة.
3- في قدر عميق توضع الملوخية، ثم يضاف 2 كوب من المرق، مع وضع نصف كمية الثوم، ويتم التقليب حتى تتجانس المكونات.
4- نترك الملوخية  لكي تطهى لمدة 10 دقائق، وفي مقلاة صغيرة نضع الزيت في المقلاة على نار متوسطة، ثم يضاف بقية الثوم ويقلب إلى أن تتصاعد رائحة الثوم ، ثم تضاف الكزبرة ويتم تقلبيها لثواني .
5- يضاف خليط الثوم على الملوخية في القدر، ثم يقلب ونقوم بعدها بتغطية القدر.
6- في مقلاة عميقة توضع كمية وفيرة من الزيت بحيث تكون بارتفاع 3 بوصة، ثم  يقلى قطع الدجاج إلى أن تأخذ اللون الذهبي .
7-  يتم تقدم الملوخية الخضراء بالدجاج مع الأرز بالشعيرية .

**مصدر الخبر من موقع | cookpad

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