في 6 خطوات.. طريقة حفظ الملوخية

100 غرام من الملوخية بعد طبخها فيه ما يتراوح بين 54

طريقة حفظ الملوخية بعد الخرط

مقادير طريقة حفظ الملوخية بعد الخرط

كوب شوربه فتره

معلقه كبيره سكر

ملعقة كزبرة



طريقة حفظ الملوخية بعد الخرط



1- تقطع الملوخية، و نغسلها جيدًا ثم نصفيها ونتركها تنشف





2- ثم انخرط الملوخيه في الكبه او المخرطة





3- في بوله نزل بالشوربة ونتجنب ان تكون ساخنه لكي لا نقوم بطهيها، لذا يجب ان الشوربة متوسطة الحرارة ثم نقوم بوضع السكر والكزبرة الناشفه، وتقليبهم.





4- نقوم بوضع الشوربة بشكل تدريجي على الملوخيه، ومن ثم نقلبها إلى ان يتم خلطها جيدا.





5- ثم نقوم بوضع الملوخية في كيس ونفرغ الهواء منه بالكامل لكي لا تفسد.



