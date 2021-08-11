بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الملوخية الخضراء بالدجاج

تعتبر طريقة عمل الملوخية الخضراء بالدجاج من أكثر الأكلات الشعبية المشهورة في مصر، ويشتهر تناولها مع الأرز الأبيض او مع العيش البلدي، ويمكن تقديمها مع الفراخ او الأرانب، وهناك بعض الخطوات التي يمكن ان تجعل طريقة عمل الملوخية الخضراء بالدجاج شهية ولذيذة عند تحضيرها.



وقدمت الشيف نونا طريقة عمل الملوخية الخضراء بالدجاج وصفة مميزة، ومختلفة لتعطي مذاق يشبه مذاق الذي نتناوله في أكبر المطاعم، ولإن كنتم من عشاق الملوخية الخضراء فإليك الوصفة التالية وسوف تحصلين على طبق مميز وشهي تقدميه لعائلتك، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل الملوخية الخضراء بالدجاج

طريقة عمل ملوخيه خضراء بالدجاج

مكونات طريقة عمل الملوخية الخضراء بالدجاج :

كيلو دجاج مقطع أرباع

حبة متوسطة بصل مقطع أرباع

1 عود قرفة

5 فص هيل

2 قطعة ورق غار

1 ملعقة كبيرة ملح

كيلو ملوخية مفرومة

10 فصوص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة



طريقة عمل الملوخية الخضراء بالدجاج :

1- في قدر عميق يوضع الدجاج ، البصل ، القرفة ، الهيل ورق الغار والملح، ثم يتم تغطية الدجاج بالماء، ويوضع القدر على نار قوية إلى أن يغلي .

2- باستعمال ملعقة ذات ثقوب يتم التخلص من الرغوة على سطح الماء.

3- يغطى القدر ويترك على نار هادئة لمدة 30 دقيقة أو حتى أن ينضج الدجاج، يتم تصفية الدجاج مع الاحتفاظ بالشوربة.

3- في قدر عميق توضع الملوخية، ثم يضاف 2 كوب من المرق، مع وضع نصف كمية الثوم، ويتم التقليب حتى تتجانس المكونات.

4- نترك الملوخية لكي تطهى لمدة 10 دقائق، وفي مقلاة صغيرة نضع الزيت في المقلاة على نار متوسطة، ثم يضاف بقية الثوم ويقلب إلى أن تتصاعد رائحة الثوم ، ثم تضاف الكزبرة ويتم تقلبيها لثواني .

5- يضاف خليط الثوم على الملوخية في القدر، ثم يقلب ونقوم بعدها بتغطية القدر.

6- في مقلاة عميقة توضع كمية وفيرة من الزيت بحيث تكون بارتفاع 3 بوصة، ثم يقلى قطع الدجاج إلى أن تأخذ اللون الذهبي .

7- يتم تقدم الملوخية الخضراء بالدجاج مع الأرز بالشعيرية .