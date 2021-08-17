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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

وصفة لبنانية .. طريقة عمل الملوخية الورق الخضراء بالدجاج

صدى البلد

تعتبر طريقة عمل الملوخية الورق الخضراء بالدجاج هي وصفة لبنانية في الأساس، وهي وصفة مميزة وشهية للغاية، ويتم تناولها في الغالب بالملعقة ومع العيش، وإن كنت من عشاق التجديد فسوف تنال هذه الوصفة إعجاب أطفالك و عائلتك بأكملها.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الملوخية الورق الخضراء بالدجاج بطريقة بسيطة وغير مكلفة، وتعتبر وجبة الملوخية من الوجبات الصحية المفيدة لجسم الإنسان، وهي ايضا وجبة متكاملة، وفيما يلي سنقوم بتقديم الوجبة بالتفصيل..

 

طريقة عمل الملوخية الورق الخضراء بالدجاج


 

طريقة عمل ملوخيه خضراء بالدجاج

 

مكونات الملوخية الورق الخضراء بالدجاج :
700 جرام ملوخية
7- فصوص ثوم مهروس
400 جرام دجاج مسحب مقطع إلى شرائح
كزبرة مطحونة
150 جرام زبدة
3 أكواب ماء ساخن
نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض
ملعقتان صغيرتان ملح
1 حبة من البصل مقطع إلى شرائح
نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل
نصف كوب من الزيت النباتي
 

طريقة عمل الملوخية الورق الخضراء بالدجاج :
1- يتم تسخين الزيت في قدر على النار ثم يضاف البصل ويتم تتبيل الفلفل الأبيض والزنجبيل وقلبيه.
2- يضاف الدجاج الى القدر مع الماء، ويترك المكونات حتى تنضج لمدة 50 دقيقة.
3- يتم تصفية الدجاج من الماء المغلي‏، ويترك المرق جانباً.
4- ويوضع في قدر آخر الزبدة والثوم وأضيفي بعدها الملوخية تدريجياً، وتترك حتى تنضج المكونات.
5- يضاف بعدها مرق الدجاج الى الملوخية وتترك على نار هادئة لمدة عشرة دقائق.
6- يضاف بعد ذلك الدجاج فوق الملوخية ويتم تحريك جيداً ثم يترك المكونات على النار 20 دقيقة حتى تغلي وتتماسك.
7- يتم قلي الثوم والكزبرة في القليل من الزيت حتى تذبل ثم يضاف الملح ، ويتم سكب المكونات في القدر على النار.
8- يتم تغطية القدر، ويترك الملوخية 10 دقائق حتى تمام الغليان ثم يتم تقديمها.

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