روبيو يبحث مع نتنياهو الوضع في غزة وتحرير الرهائن والرسوم الجمركية

ناقش وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الوضع في غزة وتحرير الرهائن والرسوم الجمركية، وذلك عقب سياسة تعريفات جمركية شاملة أعلنتها واشنطن.

وتواجه صادرات سلع إسرائيلية غير محددة إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لإسرائيل، رسوما جمركية بنسبة 17%.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية: "تحدث وزير الخارجية، ماركو روبيو، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتأكيد على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل".

وأضاف البيان: "ناقش الوزير الوضع في غزة وعزم الإدارة على تحرير الرهائن في غزة، والرسوم الجمركية التي أعلن عنها مؤخرا".

يأتي ذلك، بينما كشفت تقارير إعلامية بأنه من المقرر أن يزور نتنياهو البيت الأبيض يوم الاثنين.

وذكر الموقع أنه إذا تمت الزيارة كما هو مخطط لها، فسيكون نتنياهو أول زعيم أجنبي يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا لمحاولة التفاوض على اتفاق لإلغاء رسوم ترامب الجمركية.

ومن المتوقع أيضا أن يناقشا الملف النووي الإيراني والحرب على غزة.

وكان موقع "أكسيوس" أوضح أن إسرائيل حاولت التهرب من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على معظم دول العالم بإعلانها رفع جميع الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية استباقيا، لكن مسعاها لم يفلح.

ولفت إلى أن معدل الـ17% الذي حدده ترامب لإسرائيل كان مبنيا على العجز التجاري الثنائي الكبير بين واشنطن وتل أبيب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي فرض رسوم جمركية على الواردات من 185 دولة. وأعرب أيضا عن استعداده للتفاوض بشأن القضايا التجارية.

