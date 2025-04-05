تحذيرات من تسونامي.. زلزال عنيف يضرب بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال قوي بقوة 6.9 درجة قبالة سواحل جزيرة نيو بريطانيا في بابوا غينيا الجديدة صباح اليوم السبت، ما أدى إلى إصدار تحذيرات من تسونامي في المنطقة، جنوب غربي المحيط الهادئ.

ورغم عدم وجود تقارير فورية عن أضرار أو إصابات، تبعت الزلزال الرئيسي هزة ارتدادية بقوة 5.3 درجة.

وصدرت تحذيرات من مركز التحذير من التسونامي الأمريكي، بينما تتابع السلطات الوضع عن كثب.

وكان المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أفاد مساء الجمعة بأن زلزالا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي أن "الزلزال وقع عند الساعة 20:04 بالتوقيت العالمي (23:04 بتوقيت موسكو)".

وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 182 كيلومترا جنوب شرق مدينة كيمبي التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 18 ألف شخص، فيما حدد مركز الزلزال على عمق 49 كيلومترا.

ولم ترد أنباء فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ويرجح الخبراء أن تكون الهزة قد امتدت على نطاق واسع في المناطق المجاورة، مع احتمال أن يكون سكان كيمبي، قد شعروا بهزات ملحوظة.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه من المتوقع أن يتسبب الزلزال، في حدوث موجات تسونامي يتراوح ارتفاعها بين متر وثلاثة أمتار، وفقا لمركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ.

