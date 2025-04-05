قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأسوأ منذ كورونا .. انهيار ضخم في البورصة الأمريكية بسبب رسوم ترامب
محافظ شمال سيناء: 90% من مساعدات قطاع غزة مصرية خالصة
أخبار جنوب سيناء |سفينة سياحية عملاقة ترسو بشرم الشيخ.. وفريق اللياقة البدنية بنويبع الأول على الجمهورية
3 دعوات مستجابة لا يردها الله أبدا.. علي جمعة: اغتنمها
كل ما تريد معرفته عن خط الرورو بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس كرة الطائرة والقناة الناقلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع المنطقة الأمنية في شمال غزة
تحذيرات من تسونامي.. زلزال عنيف يضرب بابوا غينيا الجديدة
روبيو يبحث مع نتنياهو الوضع في غزة وتحرير الرهائن والرسوم الجمركية
اليمن .. غارات أمريكية على مواقع الحوثيين في صعدة
شوربة البصل الفرنسية الأصلية..طريقة تحضير حساء لذيذ ورائع المذاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحذيرات من تسونامي.. زلزال عنيف يضرب بابوا غينيا الجديدة

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

ضرب زلزال قوي بقوة 6.9 درجة قبالة سواحل جزيرة نيو بريطانيا في بابوا غينيا الجديدة صباح اليوم السبت، ما أدى إلى إصدار تحذيرات من تسونامي في المنطقة، جنوب غربي المحيط الهادئ.

ورغم عدم وجود تقارير فورية عن أضرار أو إصابات، تبعت الزلزال الرئيسي هزة ارتدادية بقوة 5.3 درجة.

وصدرت تحذيرات من مركز التحذير من التسونامي الأمريكي، بينما تتابع السلطات الوضع عن كثب.

وكان المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أفاد مساء الجمعة بأن زلزالا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي أن "الزلزال وقع عند الساعة 20:04 بالتوقيت العالمي (23:04 بتوقيت موسكو)".

وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 182 كيلومترا جنوب شرق مدينة كيمبي التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 18 ألف شخص، فيما حدد مركز الزلزال على عمق 49 كيلومترا.

ولم ترد أنباء فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ويرجح الخبراء أن تكون الهزة قد امتدت على نطاق واسع في المناطق المجاورة، مع احتمال أن يكون سكان كيمبي، قد شعروا بهزات ملحوظة.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه من المتوقع أن يتسبب الزلزال، في حدوث موجات تسونامي يتراوح ارتفاعها بين متر وثلاثة أمتار، وفقا لمركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ.
 

بابوا غينيا بابوا غينيا الجديدة زلزال بابوا غينيا الجديدة تسونامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل السيرك

على الهواء .. أمن المستشفى يعتدي على ضحية نمر سيرك طنطا بسبب مداخلة عمرو أديب

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي 2025

أسعار باقات الإنترنت من المنزلي من وي 2025

وزير التربية والتعليم

6 تنبيهات عاجلة لطلاب المدارس قبل ساعات من عودة الدراسة

ترامب وإيلون ماسك

ترامب يقيل إيلون ماسك.. أسباب رحيل أغنى رجل في العالم عن البيت الأبيض

حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

اشتباك استمر ساعات.. الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

زيادة اسعار البنزين

موعد إعلان سعر البنزين.. قرار منتظر من لجنة تسعير المواد البترولية..تفاصيل

عامل السيرك

بعد الاعتداء عليه بسبب مداخلته.. عمرو أديب يهدي عامل سيرك طنطا 100 ألف

البنوك

أعلى شهادة ادخار في البنوك .. تفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

البنتاجون يعلن رسميا استقالة مدير الأمن القومي الأمريكي

البنتاجون

البنتاجون يعلن استقالة تيموثي هوج مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية

ترامب ونتنياهو

نتنياهو يبحث مع ترامب تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل

بالصور

شوربة البصل الفرنسية الأصلية..طريقة تحضير حساء لذيذ ورائع المذاق

طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية الأصلية
طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية الأصلية
طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية الأصلية

استشاري يكشف علامات الإصابة بجلطات القلب وارتفاع الكوليسترول

استشاري يكشف علامات الإصابة بجلطات القلب وارتفاع الكوليسترول
استشاري يكشف علامات الإصابة بجلطات القلب وارتفاع الكوليسترول
استشاري يكشف علامات الإصابة بجلطات القلب وارتفاع الكوليسترول

حسام موافي يكشف الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد

تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد
تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد
تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد

ليلة لاتنسى في البحرين .. عمرو دياب يشعل الدانة ويتألق فى الحفل| صور

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

سلوي عثمان

سلوى عثمان : المسلسل الحلو هيتشاف من غير مسابقات l خاص

دينا الراقصة

ابنى بيعيش المساكنة واتجوزت 9 مرات.. دينا تكشف أسرار حياتها

المتهمين

سقوط 5 أشخاص تعدوا على أجنبي بالضرب بالبساتين

المتهمين

بعد انتشار الفيديو .. القبض على 3 تجار مخدرات بشبرا الخيمة | صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد