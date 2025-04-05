50 ألف جنيه وملابس.. سقوط المتهم بسرقة فيلا في أكتوبر

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل بتهمة سرقة مبلغ مالي وملابس من فيلا بمدينة ٦ أكتوبر وذلك بعد تسلقه إلى الفيلا، واستيلائه على المضبوطات، وتمّ تحرير محضر بالواقعة.

البداية كانت عندما تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من مباحث قسم أكتوبر أول، يفيد بحضور موظف يبلغ من العمر 60 عامًا إلى ديوان القسم وحرر محضرًا يفيد بأنه أثناء تواجده وأسرته خارج القاهرة، وعند عودته إلى الفيلا اكتشف سرقة مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه وملابس.

بعد إجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة باستخدام التقنيات الحديثة، تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم، علاء م. (22 عامًا)، وقد سبق اتهامه في عدة قضايا، وعُثر بحوزته على المبلغ المسروق والملابس.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.