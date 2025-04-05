قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى
مصر وسيشل.. شراكة متجددة وتوافق إقليمي شامل | تقرير
شاب يهدد بإلقاء نفسه من برج ضغط عال على الأوتوستراد في المعصرة
رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 5 إبريل 2025
البعبع.. تعليق ساخر لـ أحمد بلال على تصريحات ميدو
التضامن تبدأ تحصيل قيمة تذكرة الطيران من حجاج الجمعيات الأهلية
الإعدام شنقاً للمتهم بقتل صاحب قهوة أسوان بمصر الجديدة
مايكروسوفت تحظر المهندسة ابتهال ابوسعدة بعد كشفها تورط الشركة في دعم قتـل أطفال غزة
الرئيس السيسي يوجه بسرعة توفير التغذية الكهربائية الإضافية لمشروع الدلتا الجديدة
الهند .. احتجاجات واسعة في أكبر المدن ضد قانون تعديل الأوقاف الإسلامية
5 معلومات رسمية عن نظام البوكليت المقرر تطبيقه في امتحانات الشهادة الإعدادية
الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية تُطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التطهير العرقي في غزة

فاطمة سليم، عضو مجلس النواب
فاطمة سليم، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أدانت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجرائم الإسرائيلية الممنهجة ضد المدنيين في قطاع غزة، مؤكدةً أن الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية تُظهر تجاوز عدد الشهداء 50 ألفًا، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، فيما تخطى عدد المصابين 115 ألفًا، مع استمرار اختفاء آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ووصفت عضو مجلس النواب، الأحداث الجارية بأنها “مخطط إبادة جماعية” يستهدف الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في 18 مارس الماضي، عقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار، أدى إلى موجة نزوح جديدة شملت 142 ألف مواطن خلال خمسة أيام فقط، وفقًا لتقارير وكالة “أونروا”، وهو ما يُعد امتدادًا لسياسة التطهير العرقي عبر التهجير القسري.

وأوضحت النائبة أن سلطات الاحتلال تُصعّد من انتهاكاتها عبر استخدام “سلاح الجوع”، من خلال تشديد الحصار ومنع إدخال المواد الغذائية والدوائية، إلى جانب تدمير البنية التحتية، بما فيها المستشفيات والمدارس، ما أدى إلى انهيار تام للنظام الصحي، ووصول الأوضاع الإنسانية إلى مستوى “الكارثة الممتدة”، حيث يعيش نحو 1.9 مليون نازح في ظروف لا إنسانية.

وطالبت النائبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني، مؤكدةً أن الصمت الدولي يُشجعها على الاستمرار في ارتكاب الجرائم. كما دعت إلى فتح المعابر بشكل فوري لإدخال المساعدات الإغاثية، وضمان حماية الطواقم الطبية والإعلامية من الاستهداف، مستشهدةً بحادثة استشهاد 14 مسعفًا في مجزرة رفح الأخيرة.

وفي سياق متصل، حذّرت من “مخطط إسرائيلي جديد” يستغل الأزمة الإنسانية لفرض وقائع تهجير قسري تحت غطاء ما يُسمى “التهجير الطوعي”، مؤكدةً أن هذا الطرح يُعد امتدادًا لسياسة التطهير العرقي، ومحذرةً من محاولات إسرائيل تقويض المبادرة المصرية لتحقيق السلام.

فاطمة سليم لجنة حقوق الإنسان الجرائم الإسرائيلية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 5 إبريل 2025

عمرو اديب

لا تكلمني عن الفانلة.. تعليق صادم من عمرو أديب بشأن مصير زيزو

سعر الجنيه الذهب

نزل 240 جنيها.. آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت

قدم ساعتك 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

قدم ساعتك 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

حالة الطقس

تقلبات جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

رفع اليدين في الصلاة

حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة.. الإفتاء تكشف رأي الشرع

صيام الست من شوال ولماذا كره الإمام مالك صومها

حكم صيام الست من شوال ولماذا كره الإمام مالك صومها؟ لسببين لا يعرفهما كثير

أرشيفية

أبعدوا أيديكم.. احتجاجات مناهضة لـ ترامب وماسك اليوم في ألف مدينة أمريكية

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

لمدة 75 يوما.. ترامب يمدد مهلة صفقة تيك توك للمرة الثانية

bmw

بي إم دبليو تُشوق لإطلاق سيارة أعجوبة في هذا الموعد

إكس

إكس تخطط لبيع أسماء المستخدمين الخاملين بآلاف الدولارات

بالصور

مع ابنها.. جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

يصيب اللاعبين بالذهول.. تمساح عملاق يقتحم ملعب جولف شهيرا

اقتحام تمساح ضخم لملعب جولف شهير
اقتحام تمساح ضخم لملعب جولف شهير
اقتحام تمساح ضخم لملعب جولف شهير

بسبب الحرائق والوفيات.. شركتا سيارات في ورطة أمام القضاء

هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا

نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا مع زوجها خلال شهر العسل ..صور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

زوجة نضال الشافعي

ما السبب وراء اعتزال هند محمد علي زوجة نضال الشافعي؟

اميرة الديب

مناخيري السبب.. أميرة أديب تروي تفاصيل رفضها في التمثيل

سلوي عثمان

سلوى عثمان : المسلسل الحلو هيتشاف من غير مسابقات l خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد