معرض "هي والمستقبل".. محافظ الدقهلية يؤكد دعمه لأي أنشطة تخلق فرص عمل

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، فعاليات اختتام معرض المنتجات اليدوية والحرفية الثالث عشر الخاص بجمعية "هي والمستقبل"، الذي أقيم خلال الفترة من (٢-٤) أبريل تحت شعار " فرحة العيد ".

وأكد اللواء طارق مرزوق دعمه المتواصل لجميع الأنشطة والفعاليات التي ترسخ المواهب وتفتح آفاق جديدة لمنتجات وتخلق فرص عمل.

معرض المنتجات اليدوية والحرفية الثالث عشر لجمعية “هي والمستقبل” لمدة ثلاثة ايام

أشرف على المعرض، الدكتورة هالة جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بحضور الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية هي والمستقبل.

واستمر المعرض على مدار ثلاثة أيام، باستاد المنصورة بالتعاون بين التضامن الاجتماعي وجمعية "هي والمستقبل" ومجلس إدارة استاد المنصورة، وتضمن المعرض مستلزمات العيد من المخبوزات والحلوى، والمشغولات اليدوية والحرفية والاكسسوارات والحقائب، والتحف والكونكريت والشموع، بجانب تواجد فنانات متميزات في الراستا ورسم الوجه للأطفال والبورتيرهات الفورية لرواد الاستاد.

المعرض ينشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

وقالت الدكتورة نسرين صلاح عمر عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية هي والمستقبل، إن حرصها على إقامة المعرض بصفة دورية في النوادي الاجتماعية بالمنصورة، يهدف لدعم عضوات الجمعية، ونشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتمكينا للمرأة المصرية، وكذلك التيسير على عضوات الجمعية ومساعدتهن في تسويق منتجاتهن عن طريق العرض المباشر للجمهور، وتدريبهن على طرق التواصل المتعددة، لجذب أكبر عدد من أفراد المجتمع بمختلف الفئات لمنتجاتهن .

يأتي المعرض تماشيا مع الخطة الإستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2030، وإهتماما بالبعد الإقتصادي للمرأة، حيث يتم عقد عدة دورات تدريبية للسيدات والفتيات بهدف التوسع في مجال العمل المجتمعي الخيري، وسعياً لإيجاد حلول أكثر مرونة وواقعية، لتمكين ودعم المرأة في المراحل العمرية المختلفة، وتدريبها لتستطيع من خلالها إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، تمكنها من زيادة دخل أسرتها وتناسب ظروفها الأسرية والصحية .

وتقوم الجمعية بمتابعة المتدربات وتسويق منتجاتهن ومساعدتهن في بيعها بدون تحصيل أي مقابل مادي، كما تقدم لهن بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الدعم والمشورة والإرشاد ودراسات الجدوى، إلى جانب الإعلان عن الدورات التدريبية، لتشجيع المتدربات على ماحققنه من إنجاز وجعلهن قدوة يحتذى بهن بين أقرانهن، علاوة على تزكيتها ودعمها عضوات الجمعية .