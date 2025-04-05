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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شابين وإصابة آخر في حادث تصادم بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

لقى شابين مصرعهما وأصيب آخر في  تصادم  دراجتين بخاريتين  و سيارة ملاكى على طريق أشمون الرمان منية النصر بمحافظة الدقهلية

تصادم موتوسكلين وملاكى ومصرع شابين

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين  وسيارة ملاكى على طريق أشمون الرمان_ منية  النصر،  مما ادى لوقوع متوفى ومصابين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث  وتبين مصرع كلا من يوسف محمد طلبة 18 عاما مقيم قرية ميت طاهر وتم نقل الجثة الى مستشفى دكرنس  ، كما تم نقل جثة أحمد عبده رمضان سليمان 13 عاما مقيم أشمون الرمان الى مستشفى دكرنس.

إصابة أخر بارتجاح جراء التصادم

وأصيب محمد حامد محمد 14 عاما مقيم أشمون الرمان  بارتجاج و خلع بالكتف الايمن وكدمات. وتم نقل المصاب الى مستشفى  منيةالنصر لتلقى العلاج. 

 و تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالواقعة.


 

الدقهلية دكرنس منية النصر ضباط اشمون

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