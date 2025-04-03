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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى تمى الأمديد ويلتقى بعدد من المرضى ويوجه بتطوير الخدمات الصحية

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسيني

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،  مستشفى تمي الأمديد المركزي، حيث التقى بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى، واستمع إلى ملاحظاتهم حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم. وأكد خلال جولته حرصه الدائم على متابعة أوضاع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة توفير كافة سبل الراحة للمرضى والعمل على تلبية احتياجاتهم، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتقديم الرعاية الصحية بالكفاءة المطلوبة. كما شدد على أهمية الانضباط داخل المستشفى والتعاون بين جميع العاملين، لضمان تقديم خدمة لائقة.

كما وجه المحافظ للدكتور تامر مدكور مدير مديرية الصحة بدراسة احتياجات المستشفى من الأطباء في مختلف التخصصات، وتعزيز فرق التمريض، بالإضافة إلى دعم المستشفى بأفراد الأمن والعمال لضمان الحفاظ على النظام وتقديم المساعدة للمرضى والمترددين.

وأكد "مرزوق" أن جولاته الميدانية ستظل مستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة في كافة القطاعات، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير بيئة طبية متكاملة تليق بأهالي الدقهلية.

الدقهلية محافظ تمى الامديد جولة

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