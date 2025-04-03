محافظ الدقهلية فى جولة تفتيشية بمركز أجا لمتابعة سير العمل والانضباط الإداري |صور

تفقد اللواء طارق مرزوق،محافظ الدقهلية، ديوان عام مركز ومدينة أجا، حيث تفقد مختلف الإدارات والأقسام للتأكد من كفاءة الأداء وسرعة إنجاز تعاملات المواطنين لأداء مصالحهم من الادارات التنفيذية المختلفة وفي مقدمتها المركز التكنولوجي.

و اكد المحافظ على أهمية الاستمرار في في بذل الجهود للعمل علي الأداء وتحسين بيئة العمل لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين. كما وجه بضرورة تفعيل آليات المتابعة الدورية لضمان استمرارية الانضباط والالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات.

وشملت الجولة تفقد الادارات المختلفة في مقدمتها المركز التكنولوجي،حيث شدد المحافظ على ضرورة تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتحسين كفاءة التعامل مع طلبات المواطنين، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل خاصة فيما يتعلق بالمتغيرات المكانية والتقنين تحقيقا لارضاء المواطنين وفي ذات الوقت الحفاظ علي حقوق الدولة،و العمل الجاد لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين، واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم حول سبل تحسين الخدمات المقدمة، مؤكداً أن المحافظة مستمرة في تنفيذ جولات رقابية لضبط الأداء الإداري وضمان تقديم خدمات متميزة تليق بأهالي مركز ومدينة أجا.

كما تفقد محافظ الدقهلية بعض شوارع مدينة أجا واشاد بمستوي نظافة المدينة ووجه لرئيس المدينة الجديد محمد عوض الدسوقي بالاستمرار في متابعة اعمال النظافة بالمدينة ورفع كافة الإشغالات ومنع وجود أي عوائق أمام حركة السير والسيارات وتيسير حركة الشوارع وعدم إعاقة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم وقضاء حوائجهم بسهولة دون تعطيل أو تأخير، مؤكداً على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال النظافة والاشغالات على مدار الساعة.

وتأتي هذه الجولات التفتيشية في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق أعلى معدلات الانضباط الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات، بما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة العمل في الوحدات المحلية.