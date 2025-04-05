رئاسة حي شمال الغردقة تضبط مخالفة بناء بدون ترخيص أثناء العطلة الأسبوعية

في إطار استمرار حملات المتابعة والرصد التي تقوم بها رئاسة حي شمال الغردقة، تم ضبط مخالفة بناء بدون ترخيص خلال العطلة الأسبوعية، وذلك في منطقة تقسيم النور.

تم إيقاف الأعمال في الحال والتحفظ على المعدات المستخدمة، وعلى رأسها الخلاطة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد رئيس حي شمال أن جهود المتابعة لا تتوقف، بل تمتد على مدار الساعة، صباحًا ومساءً، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للبناء العشوائي أو التعدي على القانون، وأنه لا أحد فوق المساءلة.

وقال إن فرق المتابعة الميدانية تعمل بشكل متواصل لرصد أي تجاوزات، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد للحفاظ على النسق العمراني وضمان السلامة العامة داخل نطاق الحي.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالغردقة، في إطار التصدي للتعديات على أراضي الدولة أو البناء دون تراخيص، وبما يحقق الانضباط والالتزام بالقواعد التنظيمية المعتمدة.