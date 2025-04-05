حقيقة عرض نادي مارسيليا الفرنسي لـ ضم نجل أحمد حسام ميدو

أعلن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق ، وعضو لجنة التخطيط فى النادى، أن نجله "حسين"، تلقى عرض رسمى من نادى مارسيليا الفرنسي للانتقال إليه.

وأشار إلى أن النادي الفرنسي يراقب نجله منذ فترة، وتحدث معه بعض مسؤولي مرسيليا بصفته لاعب سابق بالنادي لضم حسين.

وأضاف ميدو: هذا العرض لا علاقة له بتألقه بمباراة الأهلي ولا هدفه بالمباراة الماضية أمام إنبي، ان "نجله" لديه قدرات فنية عالية.

وتمسك ميدو ، أن يشارك حسين مع الزمالك أولا قبل خروجه للاحتراف حتى يستفيد منه نادي الزمالك.

وتألق حسين ، خلال مشاركته مع الأبيض بآخر مواجهتين، وسجل هدف بشباك إنبي، كما أحرز هدف الفوز على الأهلي ببطولة الجمهورية مواليد 2007.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مودرن سبورت، غدًا الأحد، الموافق 6 أبريل، على أستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

تنقل قناة "أون تايم سبورت" المباراة بشكل حصري ضمن تغطيتها لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر، مع تقديم استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

مران الزمالك

أختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها السابعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

واستقر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني على خوض المران الختامي على ملعب النادي بميت عقبة، وبعد المران يختار قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.

ويحرص الجهاز الفني للزمالك على دراسة الفريق المنافس من خلال متابعة فيديوهات لمباريات فريق مودرن سبورت الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف لاستغلالها لتحقيق الفوز بالبطولة.