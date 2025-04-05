مرفت عبد النعيم بديلا للنائبة الراحل رقية الهلالي في البرلمان.. تفاصيل

تحل مرفت عبد النعيم محمود، محل النائبة الراحل رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، والتي وافتها المنية اليوم السبت.

مرفت عبد النعيم بديلا لـ رقية الهلالي

ويأتي تقلد مرفت عبد النعيم محمود مقعد المجلس الشاغر بعد رحيل رقية الهلالي وفقا لنص المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنظم القواعد حال هلو مقعد أحد الأعضاء.

اللائحة تنظم خلو مقاعد البرلمان

وتنص المادة 392 على أنه يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.

النائبة الراحلة رقية الهلالي

ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

كما تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه في حال خلو مقاعد أحد الأعضاء بسبب الوفاة، فإذا كان الراحل منتخبًا بالنظام الفردي تجرى انتخابات تكميلية، أما إذا كان منتخبًا من خلال قائمة حل مكانه العضو البديل في ذات الدائرة.

وكانت النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب الراحلة، قد انتخبت ضمن قائمة من أجل مصر.

وبالتالي فإن الاحتياطي الخاص بها بحسب القانون سوف يتم تصعيده ليشغل عضوية النائبة الراحلة.

وبالرجوع إلى احتياطي النائبة رقية الهلالي، تبين أنها مرفت عبد النعيم محمود عبد النعيم.

وفاة النائبة رقية الهلالي

أعلن حزب حماة الوطن وفاة النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن الحزب.

ونعت قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن وفاة النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ.

يشار إلى أن النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، وانتخبت بنظام القائمة، كما أنها عضوا بلجنة القيم بالمجلس ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير كذلك.